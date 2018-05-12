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Безопасность

Истребители ВВС США вылетали на перехват российских Ту-95

15:2612.05.2018
(обновлено: 15:47 12.05.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкДозаправка в воздухе стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Архивное фотоДозаправка в воздухе стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Американские военные заявили, что два истребителя F-22 вылетали на перехват российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС. В российском Минобороны сообщили, что американские самолеты сопровождали российские в течение сорока минут и не приближались более чем на сто метров.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 ВКС России. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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В США заявили о перехвате российских Ту-95 у берегов Аляски
Американские военные утверждают, что самолеты российских ВКС вошли в двухсотмильную (320 километров) зону идентификации ПВО над Беринговым морем близ западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов. Два F-22 следили за ними, пока те не покинули эту зону, пишет издание The Washington Free Beacon со ссылкой на представителя командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Скотта Миллера. 

Миллер отметил, что бомбардировщики не пересекали воздушные границы США и Канады, пролетали только над международными водами и не нарушали международных соглашений.

Представитель российского Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков пояснил, что самолеты дальней и морской авиации в сопровождении истребителей МиГ-31 и Су-35 успешно выполнили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. Полет продлился 17 часов, в ходе его экипажи Ту-95МС и Ту-142 отработали дозаправку в воздухе.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии. 26 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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На отдельном участке маршрута, добавил Конашенков, российские самолеты сопровождали два F-22. Они не приближались более чем на сто метров.

По словам представителя Минобороны, экипажи стратегических ракетоносцев полностью выполнили все задачи по плану воздушного патрулирования.

"Летчики дальней и морской авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", — подчеркнул Конашенков.

Разведка у границ России

Американский самолет P-8A Poseidon
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Keith DeVinney/Released /
Эксперт: разведактивность у наших границ не может не настораживать
При этом, по данным Министерства обороны, за последнюю неделю разведку у границ России провели девять иностранных летатальных аппаратов.

Это следует из инфографики, опубликованной в газете "Красная звезда". 

Самолеты дежурных сил ПВО выполнили четыре вылета на перехват и сопровождение. 

"Нарушений воздушного пространства Российской Федерации не допущено", — говорится в сообщении.

На что способен Ту-95

В январе журнал National Interest обратил внимание на возможности стратегических бомбардировщиков Ту-95. Как писало издание со ссылкой на экспертов, эти самолеты получили способность быстро реагировать на изменение ситуации во время боевых действий и внезапное появление новых целей.

Модернизируемый стратегический ракетоносец Ту-22 М3 на территории Казанского авиационного завода. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Стало известно о планах поднять в небо новый российский бомбардировщик
Так, они могут изменять целеуказание для крылатых ракет, которым уже задано направление полета. Во время операции по борьбе с терроризмом в Сирии российские бомбардировщики испытали СВП-систему (прицельно-навигационный комплекс), позволяющую перенаправлять ракеты.

Кроме того, согласно некоторым докладам, Ту-95 также способны перенацеливать ракеты, уже находящиеся в воздухе. По мнению экспертов, даже если такая возможность пока еще не реализована, она, "скорее всего, разрабатывается".

Таким образом, отмечает журнал, США перестали быть единственными обладателями высокоточного оружия.

Обновление парка дальней авиации

В начале апреля министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что оснащение Ту-160 и Ту-95МС ракетами Х-101 идет в соответствии с графиком.

пытный образец самолета Ту-160М2 во время выкатки на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова. 16 ноября 2017
© РИА Новости
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Для повышения эффективности применения и продления сроков эксплуатации стратегических ракетоносцев на заводах выполняются их ремонт и модернизация, добавил он.

Кроме того, в августе планируется поднять в небо сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М. Об этом РИА Новости рассказали на Казанском авиационном заводе.

Это новая модификация дальнего многорежимного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, который предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Его приняли на вооружение в 1989 году, в последнее время эти самолеты участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.

Как отмечал сенатор Виктор Бондарев, бывший главнокомандующий ВКС, у Ту-22М3 огромный потенциал для модернизации. По его словам, эти самолеты обеспечивают превосходство российской стратегической авиации в мире. Они обладают передовыми характеристиками, их скорость — 2,3 тысячи километров в час на потолке полета, они способны достигать высоты 13 километров и преодолевать расстояние в шесть тысяч километров.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал в эфире радио Sputnik об особенностях модернизированного самолета.

Танк Т-14 Армата
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По его словам, всего планируется модернизировать 30 Ту-22М3, а перед модернизаторами стоят две задачи. Первая из них — продлить ресурс самолета на десять-пятнадцать лет.

"Эта задача была успешно решена. Вторая задача была связана с перевооружением самолета ракетой Х-32 – она тоже была модернизирована. Ее особенность – в увеличенной дальности, а самая главная фишка, которую придумали золотые головы нашего оборонного комплекса, – эта новая ракета обладает совершенно новой помехозащищенной головкой самонаведения, способной работать в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы. Перечислять все новшества – не хватит пальцев ни рук, ни ног. Все лучшее, чем только располагает сегодня наша военная авиация, внесено в "электронные мозги" этого самолета. Появление этих модернизированных самолетов значительно усилит наш стратегический кулак", – сказал Баранец.

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