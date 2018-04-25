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Военный эксперт: самолет Ту-22М3М усилит "стратегический кулак" России

10:5425.04.2018
(обновлено: 11:04 25.04.2018)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкБомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ готовится к взлету перед выполнением операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 2 ноября 2017Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ готовится к взлету перед выполнением операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 2 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Новый российский сверхзвуковой бомбардировщик поднимется в небо уже летом. О его особенностях в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Виктор Баранец.

Казанский авиационный завод планирует в августе поднять в небо сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М, сообщил РИА Новости представитель предприятия.

Это новая модификация дальнего многорежимного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, который предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Его приняли на вооружение в 1989 году. Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 осуществляет авиаудар по объектам террористов в Сирии. 15 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Как отмечал сенатор Виктор Бондарев, у Ту-22М3 огромный потенциал для модернизации. По его словам, эти самолеты обеспечивают превосходство российской стратегической авиации в мире.

Бондарев подчеркнул, что Ту-22М3 обладают передовыми характеристиками, двигаются на сверхзвуковой скорости – 2,3 тысячи километров в час на потолке полета, достигают высоты тринадцать километров, преодолевают расстояние в шесть тысяч километров.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях модернизированного самолета.

"Планируется модернизировать 30 самолетов Ту-22М3. Перед модернизаторами поставлены две задачи. Прежде всего, это продление ресурса планера лет на 10-15. Эта задача была успешно решена. Вторая задача была связана с перевооружением самолета ракетой Х-32 – она тоже была модернизирована. Ее особенность – в увеличенной дальности, а самая главная "фишка", которую придумали золотые головы нашего оборонного комплекса, – эта новая ракета обладает совершенно новой помехозащищенной головкой самонаведения, способной работать в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы. Перечислять все новшества – не хватит пальцев ни рук, ни ног. Все лучшее, чем только располагает сегодня наша военная авиация, внесено в "электронные мозги" этого самолета. Появление этих модернизированных самолетов значительно усилит наш стратегический кулак", – сказал Виктор Баранец.

Сопровождение истребителем Су-30СМ бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Военно-космических сил России
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Самолет Ту-22М3 будет принимать участие в параде в честь Дня Победы. Авиация Воздушно-космических сил уже завершила подготовку на полигоне Алабино. С 9 по 24 апреля летчики ВКС выполнили шесть тренировок.

В военном параде примут участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Среди них, помимо Ту-22М3, – стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24, а также два самолета Су-57.

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