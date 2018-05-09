Марш триумфаторов. Пять самых запомнившихся парадов Победы

Маршал Советского Союза Георгий Жуков принимает парад на Красной площади в Москве. 24 июня 1945 года

Маршал Советского Союза Георгий Жуков принимает парад на Красной площади в Москве. 24 июня 1945 года

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Дистанция — двести шестьдесят пять метров брусчатки, скорость марша — сто шестнадцать шагов в минуту, длина шага — семьдесят сантиметров. Арифметика парада Победы на Красной площади с годами не меняется. Нюансы и детали давным-давно отработаны на тренировках и репетициях, регламент выверен до секунды, все знают, что и когда нужно делать. Тем не менее каждый год в торжественную церемонию вносят что-то новое. РИА Новости рассказывает о ноу-хау парадов Победы прошлых лет.

Самый символический

Первый послевоенный парад Победы на Красной площади состоялся 9 мая 1965 года, в двадцатую годовщину капитуляции гитлеровской Германии. По распоряжению Леонида Брежнева этот день в стране объявили выходным. Перед строем впервые торжественно пронесли Знамя Победы — легендарный штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, водруженный над Рейхстагом 1 мая 1945-го. Кроме того, в этом параде дебютировала 1-я отдельная рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка — постоянный участник всех последующих торжеств, посвященных Дню Победы. И еще одно нововведение: 8 мая 1965 года руководство страны утвердило положение о почетном звании "город-герой", которого в тот же день официально удостоились Москва, Ленинград, Одесса, Севастополь, Волгоград (Сталинград) и Киев.

Стоит отметить, что парад Победы 1965 года проходил в самый разгар холодной войны и гонки вооружений. Чтобы послать "западным партнерам" вполне очевидный сигнал, советское руководство приняло решение включить в состав парадных коробок макеты межконтинентальных баллистических ракет (МБР) 8К713, 8К96 и 8К99. Все три МБР были экспериментальными и в серийное производство не пошли. Возможно, это была намеренная попытка дезинформации вероятного противника, пристально наблюдавшего за парадом: на боевом дежурстве в СССР в те годы стояли совсем другие ракетные комплексы.

Самый исторический

Следующий торжественный парад в честь Дня Победы прошел на Красной площади 9 мая 1985 года. Его особенность — масштабная историческая часть с колоннами ветеранов и боевыми машинами Великой Отечественной: танками Т-34-85, самоходными артиллерийскими установками СУ-100, гвардейскими реактивными минометами БМ-13. Все участники были в форме военных лет: Быковская фабрика Главного управления торговли Министерства обороны СССР пошила сотни комплектов погон, идентичных полевым погонам рядовых красноармейцев и офицеров образца 1943 года.

Парад Победы 1985 года запомнился громким дебютом новейших на тот момент советских систем ПВО: зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10", "Бук", "Оса". Кроме того, по брусчатке Красной площади проследовали танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронированные разведывательно-дозорные БРДМ-2, реактивная и ствольная артиллерия, оперативно-тактические ракетные комплексы "Точка" и "Луна". А вот свежие МБР в этот раз решили не показывать.

Самый нестандартный

Пятьдесят лет Победы в Москве отметили в новом формате: по Красной площади прошли около пяти тысяч ветеранов из стран бывшего СССР, представлявшие все десять фронтов Великой Отечественной. С трибун их впервые приветствовали многочисленные гости из дальнего зарубежья: генеральный секретарь ООН Бутрос Гали, президент США Билл Клинтон, премьер-министр Великобритании Джон Мейджор, председатель КНР Цзян Цзэминь, премьер-министр Канады Жан Кретьен и другие.

Из-за строительства подземного торгового центра "Охотный Ряд" на Манежной площади боевая техника двигалась по Кутузовскому проспекту.

Впервые в истории послевоенных парадов Победы над Москвой пролетела боевая авиация: в том числе стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, истребители Су-27 и МиГ-29.

Самый союзнический

Парад 9 мая 2010 года, посвященный 65-й годовщине Великой Победы, продолжался не час, как обычно, а полтора. Дело в том, что в нем впервые приняли участие военнослужащие из стран антигитлеровской коалиции — США, Великобритании, Польши и Франции — общей численностью около тысячи человек. От Франции по брусчатке Красной площади маршировали летчики эскадрильи "Нормандия-Неман", от Великобритании — солдаты 2-й роты 1-го батальона Уэльского полка, от США — военнослужащие 2-го батальона 18-го пехотного полка, высаживавшегося в Нормандии, от Польши — рота почетного караула Войска Польского. Само собой, в параде участвовали солдаты и офицеры Вооруженных сил почти всех бывших советских республик.

На параде продемонстрировали новейшие зенитные ракетные пушечные комплексы "Панцирь-С1" и пусковые установки грунтового ракетного комплекса "Тополь-М". В 2010-м над Красной площадью пролетело рекордное число самолетов и вертолетов ВВС России — 125 единиц.

Самый инновационный

Парад Победы 9 мая 2015 года многим запомнился небывалым размахом (более 16 тысяч человек, в том числе 700 иностранцев), а также первым публичным показом российской боевой техники нового поколения: основных боевых танков Т-14 и боевых машин пехоты Т-15 на платформе "Армата", БМП Б-10 и Б-11 на платформе "Курганец-25", колесных бронетранспортеров на шасси "Бумеранг", бронеавтомобилей "Тайфун-К" и "Тайфун-У", самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ" и многого другого. В параде участвовал также расчет воспитанниц кадетской школы-интерната № 9 "Московский пансион государственных воспитанниц".

© Фотохост-агентство Перейти в фотобанк Военный парад в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов © Фотохост-агентство Перейти в фотобанк Военный парад в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Президент Владимир Путин впервые в истории парадов Победы объявил минуту молчания. А министр обороны Сергей Шойгу перед началом церемонии перекрестился. Ранее этого не делал никто из принимавших парад военачальников.