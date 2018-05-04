Шойгу обсудил с ливийским маршалом Хафтаром вопросы безопасности в регионе

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу провел переговоры по видеосвязи с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром, сообщает Минобороны РФ.
"Обсуждались вопросы безопасности в Ближневосточном регионе и Северной Африке. В частности борьбы с международным терроризмом и разрешения кризисной ситуации в Ливии", — говорится в сообщении.
Между тем в минувшем апреле в СМИ появились сведения, что Хафтар якобы находится в критическом состоянии после инсульта, однако эта информация, как заявили впоследствии в МИДе, оказалась "сильно преувеличенной".
Маршал установил контроль над значительной частью восточных районов Ливии, включая районы с нефтяной инфраструктурой. В 2015 году ливийский парламент официально передал Хафтару командование Ливийской национальной армией.