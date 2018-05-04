Политолог оценил усиление мер безопасности в Керченском проливе

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Усиление мер безопасности в Керченском проливе — оправданная мера, учитывая дальнейшие возможные провокации со стороны украинских властей, заявил заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма политолог Александр Форманчук.

Ранее Госпогранслужба Украины заявила, что представители РФ в Азовском море с 30 апреля ежедневно останавливают для досмотра следующие на Украину суда. В крымском погрануправлении ФСБ РФ сообщили, что осуществляют свою деятельность в Керченском проливе в штатном режиме, а проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.

"Россия не может не учитывать провокации украинской стороны в Азовском море, поэтому ответные меры в виде усиления мер безопасности, в том числе в Керченском проливе, оправданны", — сказал РИА Новости Форманчук.

По его словам, введение в эксплуатацию моста через Керченский пролив станет большим раздражителем для украинских властей и радикалов, которые уже озвучивают различные террористические угрозы.

"После введения моста в эксплуатацию, нужно ввести продуманную систему безопасности в Керченском проливе до тех пор, пока мы будем испытывать враждебные отношения со стороны правящего режима Украины", — подчеркнул Форманчук.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

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