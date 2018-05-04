"Грачи" поумнели. Чем опасен модернизированный штурмовик Су-25СМ3

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Знаменитые российские "грачи" скоро обретут вторую молодость: Минобороны объявило тендер на модернизацию партии из четырех штурмовиков Су-25 до версии СМ3. Машины получат принципиально новые боевые возможности, которыми ранее могли похвастать только высокотехнологичные и дорогие истребители-бомбардировщики. Вместе с тем они сохранят свои главные достоинства — проверенную временем надежность и потрясающую живучесть. Об особенностях штурмовиков Су-25СМ3 — в материале РИА Новости.

Новая "начинка"

С 2015 года на вооружение ВКС России поступило около полутора десятков штурмовиков Су-25СМ3. Цена контракта на модернизацию очередной партии составляет порядка 1,6 миллиарда рублей. Доработкой самолетов занимается 121-й авиационно-ремонтный завод, накопивший за десятилетия огромный опыт в капитальном ремонте, обслуживании и совершенствовании советских и российских "грачей". По данным из открытых источников, первые строевые машины поступили на вооружение 960-го и 368-го штурмовых авиаполков. А боевое крещение Су-25СМ3 прошли в Сирии летом прошлого года. Хотя обновленные машины представляют собой вариант базового Су-25, воюющего с середины 1970-х, они соответствуют всем требованиям, предъявляемым к современным ударным самолетам.

"На модернизированных штурмовиках сохранили интегрированное в планер бронирование, неоднократно спасавшее летчиков в даже, казалось бы, безвыходных ситуациях. Но внутри это совершенно другие машины, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Главное нововведение — Су-25СМ3 получили современный прицельно-навигационный комплекс СОЛТ-25 (система оптическая лазерная тепловизионная), благодаря которому научились обнаруживать и отслеживать наземные, надводные и воздушные цели в любых климатических условиях и в любое время суток. Более ранние варианты штурмовиков по ночам практически не воевали".

Как показывает опыт вооруженных конфликтов последних 20-30 лет, в большинстве случаев "грачи" поражали наземные цели свободнопадающими авиабомбами и неуправляемыми авиационными ракетами (НАР), мало изменившимися со времен Великой Отечественной войны. Су-25СМ3 атакует противника широкой номенклатурой современного "умного" оружия. Известно, что обновленный штурмовик умеет использовать противорадиолокационные ракеты для вывода из строя ПВО противника, корректируемые авиабомбы и многое другое.

"Суфлер" для летчика

В то же время "суперграч" применяет неуправляемое вооружение гораздо точнее своих предшественников — благодаря прицельной подсистеме СВП-24-25, разработанной на базе штатного комплекса фронтовых бомбардировщиков Су-24, известного как СВП-24 "Гефест". Это устройство учитывает множество факторов — скорость штурмовика, географические координаты, высоту полета, расстояние до цели, погодные условия, видимость — и самостоятельно вычисляет, где и когда летчику нажать на кнопку. В результате точность бомбовых ударов возрастает минимум в три раза. Подобный подход очень экономичен, поскольку позволяет использовать старые боеприпасы с не меньшей эффективностью, чем гораздо более дорогие современные корректируемые авиабомбы. Причем сбрасывает их на цель Су-25СМ3 не только с пикирования и кабрирования, но и, например, с переворота.

Само собой, Су-25СМ3 оборудован модулем ГЛОНАСС для навигации и применения высокоточного оружия. В то же время летчик всегда может рассчитывать на инерциальную навигационную систему, которая помогает выполнить боевую задачу даже при отсутствии сигнала со спутника. Для защиты от истребителей и средств ПВО противника самолет оснащен системой радиоэлектронной борьбы "Витебск-25", способной обмануть и самую хитрую ракету. Кроме того, Су-25СМ3 получил современные цифровые средства связи, работающие по защищенным каналам. Модернизации подверглись и другие системы штурмовика, в частности, топливная и аппаратура управления двигателями. Проще говоря, "грач" научился дольше и дальше летать.

"Важно отметить, что самолет не просто оснащен новым оборудованием — меняется сама тактика его боевого применения, — подчеркнул Виктор Мураховский. — Су-25СМ3 встроен в автоматизированную систему управления ВКС и в разведывательно-ударные контуры межвидовых группировок войск. Эта интеграция штурмовика в единую сеть значительно ускоряет обмен информацией между "небом" и "землей" и в несколько раз сокращает время от момента обнаружения целей до их уничтожения".

Проверены временем

Все это значительно продлевает жизнь Су-25. По мнению ряда экспертов, в эпоху дальнобойного высокоточного оружия дозвуковые штурмовики потеряли актуальность и морально устарели. Однако даже американцы с их колоссальным военным бюджетом не спешат отказываться от основного самолета огневой поддержки войск А-10 Thunderbolt II, который воюет с конца 1970-х и несколько раз сильно модернизировался. Его постоянно критикуют, но он неизменно хорошо проявляет себя в бою.

Усложнившись технологически, Су-25СМ3 сохранил легендарную защищенность и надежность. Кабина пилота покрыта авиационной титановой броней с толщиной бронеплит от десяти до 24 миллиметров. Летчику не опасен обстрел из любого ствольного оружия калибра до 12,7 миллиметра, а по наиболее опасным направлениям — из зенитных орудий до 30 миллиметров. Все критически важные системы штурмовика тоже обшиты титаном и, кроме того, дублируются. При повреждении основной немедленно включается запасная.

Боевое крещение "грача" состоялось в Афганистане. Малая скорость полета позволяла ему наносить точные удары в сложнейших условиях горной местности и в последний момент выручать пехоту, попавшую в серьезную передрягу. За десять лет войны было сбито 23 штурмовика. При этом не зафиксировано ни одного случая потери самолета из-за взрыва топливных баков или гибели пилота. В среднем на каждый сбитый Су-25 приходилось по 80-90 боевых повреждений. Бывало, "грачи" возвращались на базу после выполнения боевого задания с более чем сотней пробоин в фюзеляже.

Эта надежность снискала Су-25 широкое признание во всем мире. Об экспортном потенциале новейшего Су-25СМ3 говорить пока рано, однако "грачи" различных модификаций стоят на вооружении более 20 стран. Контракты на их модернизацию были бы ценным подарком для отечественной оборонки.