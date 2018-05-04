РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

"Грачи" поумнели. Чем опасен модернизированный штурмовик Су-25СМ3

08:0004.05.2018
(обновлено: 08:01 04.05.2018)
09970
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкШтурмовик Су-25СМ3Штурмовик Су-25СМ3
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Знаменитые российские "грачи" скоро обретут вторую молодость: Минобороны объявило тендер на модернизацию партии из четырех штурмовиков Су-25 до версии СМ3. Машины получат принципиально новые боевые возможности, которыми ранее могли похвастать только высокотехнологичные и дорогие истребители-бомбардировщики. Вместе с тем они сохранят свои главные достоинства — проверенную временем надежность и потрясающую живучесть. Об особенностях штурмовиков Су-25СМ3 — в материале РИА Новости.

Новая "начинка"

Штурмовики Су-25СМ3. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Штурмовую авиацию ЮВО пополнили новейшие Су-25СМ3
С 2015 года на вооружение ВКС России поступило около полутора десятков штурмовиков Су-25СМ3. Цена контракта на модернизацию очередной партии составляет порядка 1,6 миллиарда рублей. Доработкой самолетов занимается 121-й авиационно-ремонтный завод, накопивший за десятилетия огромный опыт в капитальном ремонте, обслуживании и совершенствовании советских и российских "грачей". По данным из открытых источников, первые строевые машины поступили на вооружение 960-го и 368-го штурмовых авиаполков. А боевое крещение Су-25СМ3 прошли в Сирии летом прошлого года. Хотя обновленные машины представляют собой вариант базового Су-25, воюющего с середины 1970-х, они соответствуют всем требованиям, предъявляемым к современным ударным самолетам.

"На модернизированных штурмовиках сохранили интегрированное в планер бронирование, неоднократно спасавшее летчиков в даже, казалось бы, безвыходных ситуациях. Но внутри это совершенно другие машины, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Главное нововведение — Су-25СМ3 получили современный прицельно-навигационный комплекс СОЛТ-25 (система оптическая лазерная тепловизионная), благодаря которому научились обнаруживать и отслеживать наземные, надводные и воздушные цели в любых климатических условиях и в любое время суток. Более ранние варианты штурмовиков по ночам практически не воевали".

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкШтурмовики Су-25СМ3
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Штурмовики Су-25СМ3

Как показывает опыт вооруженных конфликтов последних 20-30 лет, в большинстве случаев "грачи" поражали наземные цели свободнопадающими авиабомбами и неуправляемыми авиационными ракетами (НАР), мало изменившимися со времен Великой Отечественной войны. Су-25СМ3 атакует противника широкой номенклатурой современного "умного" оружия. Известно, что обновленный штурмовик умеет использовать противорадиолокационные ракеты для вывода из строя ПВО противника, корректируемые авиабомбы и многое другое.

"Суфлер" для летчика

Истребитель Су-30СМ
© РИА Новости / Андрей Станавов
Тотальное перевооружение. Какую технику получила Армия России в 2017-м
В то же время "суперграч" применяет неуправляемое вооружение гораздо точнее своих предшественников — благодаря прицельной подсистеме СВП-24-25, разработанной на базе штатного комплекса фронтовых бомбардировщиков Су-24, известного как СВП-24 "Гефест". Это устройство учитывает множество факторов — скорость штурмовика, географические координаты, высоту полета, расстояние до цели, погодные условия, видимость — и самостоятельно вычисляет, где и когда летчику нажать на кнопку. В результате точность бомбовых ударов возрастает минимум в три раза. Подобный подход очень экономичен, поскольку позволяет использовать старые боеприпасы с не меньшей эффективностью, чем гораздо более дорогие современные корректируемые авиабомбы. Причем сбрасывает их на цель Су-25СМ3 не только с пикирования и кабрирования, но и, например, с переворота.

Само собой, Су-25СМ3 оборудован модулем ГЛОНАСС для навигации и применения высокоточного оружия. В то же время летчик всегда может рассчитывать на инерциальную навигационную систему, которая помогает выполнить боевую задачу даже при отсутствии сигнала со спутника. Для защиты от истребителей и средств ПВО противника самолет оснащен системой радиоэлектронной борьбы "Витебск-25", способной обмануть и самую хитрую ракету. Кроме того, Су-25СМ3 получил современные цифровые средства связи, работающие по защищенным каналам. Модернизации подверглись и другие системы штурмовика, в частности, топливная и аппаратура управления двигателями. Проще говоря, "грач" научился дольше и дальше летать.

"Важно отметить, что самолет не просто оснащен новым оборудованием — меняется сама тактика его боевого применения, — подчеркнул Виктор Мураховский. — Су-25СМ3 встроен в автоматизированную систему управления ВКС и в разведывательно-ударные контуры межвидовых группировок войск. Эта интеграция штурмовика в единую сеть значительно ускоряет обмен информацией между "небом" и "землей" и в несколько раз сокращает время от момента обнаружения целей до их уничтожения".

Проверены временем

Все это значительно продлевает жизнь Су-25. По мнению ряда экспертов, в эпоху дальнобойного высокоточного оружия дозвуковые штурмовики потеряли актуальность и морально устарели. Однако даже американцы с их колоссальным военным бюджетом не спешат отказываться от основного самолета огневой поддержки войск А-10 Thunderbolt II, который воюет с конца 1970-х и несколько раз сильно модернизировался. Его постоянно критикуют, но он неизменно хорошо проявляет себя в бою.

© Фото : U.S. Air Force/ Master Sgt. William GreerСамолет A-10 Thunderbolt II
© Фото : U.S. Air Force/ Master Sgt. William Greer
Самолет A-10 Thunderbolt II

Усложнившись технологически, Су-25СМ3 сохранил легендарную защищенность и надежность. Кабина пилота покрыта авиационной титановой броней с толщиной бронеплит от десяти до 24 миллиметров. Летчику не опасен обстрел из любого ствольного оружия калибра до 12,7 миллиметра, а по наиболее опасным направлениям — из зенитных орудий до 30 миллиметров. Все критически важные системы штурмовика тоже обшиты титаном и, кроме того, дублируются. При повреждении основной немедленно включается запасная.

Штурмовики Су-25СМ3 во время летно-специальной подготовки экипажей штурмовиков авиационного полка Южного военного округа в Приморско-Ахтарске
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Бойцы переднего края. Самые грозные штурмовики, стоящие на вооружении
Боевое крещение "грача" состоялось в Афганистане. Малая скорость полета позволяла ему наносить точные удары в сложнейших условиях горной местности и в последний момент выручать пехоту, попавшую в серьезную передрягу. За десять лет войны было сбито 23 штурмовика. При этом не зафиксировано ни одного случая потери самолета из-за взрыва топливных баков или гибели пилота. В среднем на каждый сбитый Су-25 приходилось по 80-90 боевых повреждений. Бывало, "грачи" возвращались на базу после выполнения боевого задания с более чем сотней пробоин в фюзеляже.

Эта надежность снискала Су-25 широкое признание во всем мире. Об экспортном потенциале новейшего Су-25СМ3 говорить пока рано, однако "грачи" различных модификаций стоят на вооружении более 20 стран. Контракты на их модернизацию были бы ценным подарком для отечественной оборонки.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена