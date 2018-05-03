Минобороны планирует модернизировать четыре Су-25

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Министерство обороны РФ проводит тендер на ремонт с модернизацией самолетов типа Су-25 в вариант Су-25СМ3, максимальная цена контракта составляет 1,6 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Указывается, что к 10 ноября 2019 года оборонное ведомство России рассчитывает получить четыре модернизированных штурмовика.

Исполнителя планируется определить в начале июня по итогам закрытого аукциона.

Согласно информации на сайте госзакупок, в прошлом году Минобороны заключило с АО "121 авиационный ремонтный завод" аналогичный контракт. Указывается, что работы по модернизации четырех штурмовиков завершатся до конца текущего года.