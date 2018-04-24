Шойгу призвал активизировать сотрудничество оборонных ведомств ШОС

ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости. Государствам-членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) нужны эффективные инструменты по пресечению проникновения терроризма в зону ответственности ШОС, включая оперативный обмен информацией, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Вызовы и угрозы в сфере безопасности меняются. Это требует их постоянного анализа и поиска совместных решений. Пришло время активизировать сотрудничество оборонных ведомств ШОС и объединить наши усилия для обеспечения общей безопасности. Необходимо совместно создавать эффективные инструменты по пресечению проникновения терроризма в зону ответственности Организации", — сказал Шойгу, выступая во вторник в Пекине на совещании министров обороны государств-членов ШОС.

"При этом, — подчеркнул министр, — особое внимание следует уделять оперативному обмену информацией, изучению опыта противодействия терроризму, поддержанию тесных контактов по линии генеральных штабов".

Шойгу также отметил, что запущен новый механизм взаимодействия в сфере обороны и безопасности — Экспертная рабочая группа при Совещании министров обороны государств-членов ШОС. "Нам доложили об итогах её первого заседания. Поддерживаем достигнутые договорённости, которые касаются порядка дальнейшего функционирования группы и плана её работы на 2018 год. Считаем, что знание тактических приёмов террористов позволит повысить эффективность механизмов реагирования", — заявил министр.

Он отметил, что Минобороны РФ предлагает "в полной мере учитывать российский боевой опыт, полученный в Сирии, при проведении в августе на территории России совместного учения "Мирная миссия". "Организована совместная подготовка этого мероприятия. Согласован его замысел, предусматривающий формирование объединённой группировки сил стран ШОС и совместную операцию по уничтожению бандформирований. Во время активной фазы учения планируем провести Совещание начальников генеральных штабов", — сказал Шойгу.

Он также обратил внимание коллег на то, что вступление в ШОС новых членов и расширение сфер взаимодействия требуют уточнения нормативной правовой базы военного сотрудничества. "Поддерживаем проводимую нашими экспертами работу в этом направлении и предлагаем её активизировать", — сказал Шойгу.

Глава МО РФ выразил уверенность, что итоги сегодняшней встречи станут прочной основой для расширения практического взаимодействия военных ведомств стран-участниц ШОС.