Шойгу прибыл в Пекин для участия в совещании ШОС

ПЕКИН, 23 апр — РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Пекин, где во вторник, 24 апреля, примет участие в совещании глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
По ее словам, "в ходе совещания будут подведены итоги военного сотрудничества за прошедший год и рассмотрены перспективные направления дальнейшего взаимодействия в оборонной сфере в рамках организации".
Планируется также, что участники совещания откроют Пятый международный военно-музыкальный фестиваль государств-членов ШОС "Труба мира".