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Шойгу рассказал о технике, которую покажут на параде Победы

12:4818.04.2018
(обновлено: 13:03 18.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУдарные вертолеты Ка-52 Аллигатор (на первом плане) во время репетиции воздушной части парада ПобедыУдарные вертолеты Ка-52 Аллигатор (на первом плане) во время репетиции воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Москве на параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые покажут некоторые новейшие образцы техники, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи над аэродромом Кубинка во время репетиции воздушной части парада Победы. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Это боевая машина поддержки танков (БМПТ), одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", беспилотные летательные аппараты малой дальности "Корсар", — рассказал Шойгу на едином дне военной приемки.

Также министр рассказал о том, что удалось сделать в Вооруженных Силах за первый квартал этого года.

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Боевые машины в небе и на земле: как репетируют парад Победы

"Предприятия оборонно-промышленного комплекса поставили в войска 23 боевые машины пехоты БМП-3, судно тылового обеспечения "Эльбрус" (проект 23120), два рейдовых катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения, десять самолётов и семь вертолётов различного класса и целевого назначения. Помимо этого, с опережением графика поставлены восемь самолётов Су-34 и 25 вертолётов", — уточнил он.

Говоря о предстоящем параде, министр отметил, что по  "механизированная колонна будет насчитывать более 190 единиц перспективной техники, определяющей современный облик Армии России".

Средний танк Т-34-85 на военном параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Александр Вильф
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Военный эксперт рассказал об особенностях нынешнего Парада Победы
Относительно строительства военной инфраструктуры, Шойгу напомнил, что "коллегией Минобороны утверждён перечень объектов капитального строительства на 2018 год, в соответствии с которым предусматривается ввести в эксплуатацию 3 573 здания и сооружения, на эти цели выделено 113,9 млрд рублей".

"С учётом параметров финансирования основной упор сделан на создание объектов специального назначения и инфраструктуры для поступающих в войска вооружения и военной техники", — отметил он.

По его словам, "приоритетным направлением остаётся обустройство мест размещения сил и средств ядерного сдерживания".

Репетиция воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРепетиция воздушной части парада Победы прошла утром 9 апреля в Подмосковье.Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи над аэродромом Кубинка во время репетиции воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Репетиция воздушной части парада Победы прошла утром 9 апреля в Подмосковье.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ тренировке приняли участие больше 70 вертолетов и самолетов.Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи на аэродроме Кубинка перед началом репетиции воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В тренировке приняли участие больше 70 вертолетов и самолетов.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкБоевые машины выполнили несколько задач, в том числе выходили на демонстрационную точку, пролетали в строю на сокращенных дистанциях и интервалах.Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 на репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Боевые машины выполнили несколько задач, в том числе выходили на демонстрационную точку, пролетали в строю на сокращенных дистанциях и интервалах.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи".Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ репетиции приняли участие вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28, Ка-52 "Аллигатор" (на фото) и Ми-35.Ударные вертолеты Ка-52 Аллигатор над аэродромом Кубинка во время репетиции воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В репетиции приняли участие вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28, Ка-52 "Аллигатор" (на фото) и Ми-35.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ тренировке приняли участие и многофункциональные истребители Су-57. В этом году они впервые пролетят во время парада над Красной площадью.Многофункциональный истребитель Су-57 во время репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В тренировке приняли участие и многофункциональные истребители Су-57. В этом году они впервые пролетят во время парада над Красной площадью.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДля того, чтобы принять участие в тренировках перед парадом, самолеты и вертолеты перебазировали на восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.Штурмовик Су-25 на аэродроме Кубинка после репетиции воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Для того, чтобы принять участие в тренировках перед парадом, самолеты и вертолеты перебазировали на восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкШтурмовики Су-25 замыкали строй стратегической авиации. Их задача - "разрисовать" небо цветами российского флага в финале парада.Штурмовики Су-25 во время репетиции воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Штурмовики Су-25 замыкали строй стратегической авиации. Их задача - "разрисовать" небо цветами российского флага в финале парада.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВо время парада экипажи армейской авиации пролетят на высоте 150 метров со скоростью 200 километров в час.Многоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи на аэродроме Кубинка перед началом репетиции воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Во время парада экипажи армейской авиации пролетят на высоте 150 метров со скоростью 200 километров в час.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи".Многоцелевой истребитель МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на аэродроме Кубинка после репетиции воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Многоцелевой истребитель МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУдарные вертолеты Ка-52 "Аллигатор".Ударные вертолеты Ка-52 Аллигатор (на первом плане) во время репетиции воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкШтурмовик Су-25 садится на аэродроме "Кубинка" после репетиции воздушной части парада Победы.Штурмовик Су-25 садится на аэродроме Кубинка после репетиции воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Штурмовик Су-25 садится на аэродроме "Кубинка" после репетиции воздушной части парада Победы.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСамолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-29.Многоцелевой истребитель МиГ-29 на аэродроме Кубинка перед началом репетиции воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Многоцелевой истребитель МиГ-29.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСтрой из истребителей Су-30, Су-35 и бомбардировщиков Су-34.Строй из истребителей Су-30, Су-35 и бомбардировщиков Су-34 во время репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Строй из истребителей Су-30, Су-35 и бомбардировщиков Су-34.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи".Многоцелевой истребитель МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на аэродроме Кубинка после репетиции воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Многоцелевой истребитель МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи".
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"Так, в интересах Космических войск, РВСН и 12-го Главного управления планируется ввести в строй более 770 зданий и сооружений", — уточнил Шойгу.

"В рамках дальнейшего развития аэродромной сети предусматривается построить 217 объектов", — сказал он.

По завершении единого дня военной приемки министр обороны генерал армии Сергей Шойгу наградил медалями "За трудовую доблесть" представителей ряда предприятий оборонной промышленности.

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