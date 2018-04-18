Шойгу рассказал о технике, которую покажут на параде Победы

Ударные вертолеты Ка-52 Аллигатор (на первом плане) во время репетиции воздушной части парада Победы

Ударные вертолеты Ка-52 Аллигатор (на первом плане) во время репетиции воздушной части парада Победы

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Москве на параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые покажут некоторые новейшие образцы техники, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Это боевая машина поддержки танков (БМПТ), одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", беспилотные летательные аппараты малой дальности "Корсар", — рассказал Шойгу на едином дне военной приемки.

Также министр рассказал о том, что удалось сделать в Вооруженных Силах за первый квартал этого года.

"Предприятия оборонно-промышленного комплекса поставили в войска 23 боевые машины пехоты БМП-3, судно тылового обеспечения "Эльбрус" (проект 23120), два рейдовых катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения, десять самолётов и семь вертолётов различного класса и целевого назначения. Помимо этого, с опережением графика поставлены восемь самолётов Су-34 и 25 вертолётов", — уточнил он.

Говоря о предстоящем параде, министр отметил, что по "механизированная колонна будет насчитывать более 190 единиц перспективной техники, определяющей современный облик Армии России".

Относительно строительства военной инфраструктуры, Шойгу напомнил, что "коллегией Минобороны утверждён перечень объектов капитального строительства на 2018 год, в соответствии с которым предусматривается ввести в эксплуатацию 3 573 здания и сооружения, на эти цели выделено 113,9 млрд рублей".

"С учётом параметров финансирования основной упор сделан на создание объектов специального назначения и инфраструктуры для поступающих в войска вооружения и военной техники", — отметил он.

По его словам, "приоритетным направлением остаётся обустройство мест размещения сил и средств ядерного сдерживания".

"Так, в интересах Космических войск, РВСН и 12-го Главного управления планируется ввести в строй более 770 зданий и сооружений", — уточнил Шойгу.

"В рамках дальнейшего развития аэродромной сети предусматривается построить 217 объектов", — сказал он.

По завершении единого дня военной приемки министр обороны генерал армии Сергей Шойгу наградил медалями "За трудовую доблесть" представителей ряда предприятий оборонной промышленности.