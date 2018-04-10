Путин рассказал, как разрабатывалось уникальное российское оружие

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" принимали участие в создании новых образцов российского стратегического оружия, у которого нет аналогов в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об образцах оружия президент рассказал 1 марта в послании Федеральному собранию.

"В их создании приняли участие десятки предприятий, конструкторских бюро, научных центров. Среди них и Курчатовский институт, и академические организации", — сказал Путин, выступая на торжественном мероприятии в Курчатовском институте, приуроченном к 75-летию центра.

По словам главы государства, такого оружия сегодня нет ни у одной страны мира.