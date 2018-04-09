В Таджикистане российские военные провели учения по ликвидации боевиков

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, уничтожили условную бандгруппу, которая намеревалась атаковать российские объекты, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Центрального военного округа.

Учения состоялись на горном полигоне Ляур в 40 километрах от Душанбе.

"По замыслу практических действий, разведывательная группа совместно с расчетами беспилотных летательных аппаратов "Орлан" вскрыла колонну джихад-мобилей, двигающуюся в сторону важных объектов военной базы. Усиленная батальонно-тактическая группа перекрыла маршрут движения "бандгруппы", огнем из танков Т-72 и самоходных гаубиц "Гвоздика" вынудив противника отступить. Действия мотострелков поддержали ударные вертолеты Ми-24 и расчеты реактивных систем залпового огня "Град", уничтожив разрозненные группы "боевиков", пытавшихся укрыться в горах", — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в учениях приняли участие свыше 500 российских военнослужащих и до 300 единиц техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Дислоцируется в двух городах — Душанбе и Бохтар. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.