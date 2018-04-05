ТАШКЕНТ, 5 апр — РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) обладает постоянно действующим механизмом координации деятельности специальных служб государств — участников по обеспечению безопасности крупных международных мероприятий, и по инициативе России задействует его в ходе проведения в РФ чемпионата мира по футболу, сообщили журналистам в четверг в региональной антитеррористической структуре ШОС.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.

"На территориях государств — членов ШОС постоянно проводятся крупные международные мероприятия. В этой связи членами Совета (РАТС ШОС) утвержден постоянно действующий механизм координации взаимодействия компетентных органов государств — членов ШОС по обеспечению их безопасности", — заявили в РАТС ШОС.

В антитеррористической структуре отметили, что "согласно данному механизму страна, на территории которой планируется проведение международного мероприятия, инициирует запуск такого механизма, который включает в себя обширный комплекс совместных мер и действий компетентных органов".

В ШОС, основанную в 2001 году, входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана были подписаны на саммите в Ташкенте в июне 2016 года. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества, созданная в 2004 году, базируется в Ташкенте.