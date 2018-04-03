МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Черноморский флот готов обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. По его словам, к патрулированию может присоединиться и морская авиация.
Собеседник агентства отметил, что "агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства".
По его мнению, такая угроза "уже обозначилась".
Ситуация с "Нордом"
В украинской части территориальных вод Азовского моря 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. На борту находятся десять членов экипажа. У всех были при себе российские паспорта, выданные в Керчи.
Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт.
На "Норд", доставленный в порт Бердянска, наложили арест. По словам судовладельца, траулер присоединили к береговому электроснабжению, но подключение отказываются оформлять документально, грозя ежедневным отключением.
Потом Киев предъявил капитану судна Владимиру Горбине подозрение в "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним также не пускают российского консула. Кроме того, у членов экипажа рыболовецкого судна отобрали российские паспорта.
ФСБ возбудила уголовное дело об угоне российского судна. Российский МИД требует вернуть захваченное судно и освободить экипаж.
Пресечь на корню
Как считает крымский политолог Владимир Джаралла, подобное поведение украинских морских пограничников вызвано, прежде всего, безнаказанностьюв эфире радио Sputnik.
Он отметил, что это уже не первая провокация украинских военных и спецслужб на границе с Россией.
"Судя по всему, это целенаправленная политика — проверить, как далеко они могут зайти", — подчеркнул политолог.
По его словам, если подобные инциденты не будут решительно пресечены, они могут повториться.
"В этих условиях патрулирование со стороны Вооруженных сил России просто прекратит такие инциденты на корню", — заключил Джаралла.