Мнение: присутствие ЧФ в Азовском море пресечет на корню провокации Киева

Черноморский флот рассматривает вопрос постоянного присутствия в Азовском море. Все провокации украинских морских пограничников необходимо решительно пресекать, отметил в эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла.

Командование Черноморского флота готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" из Крыма, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.

"Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, угроза "украинского государственного пиратства уже обозначилась". Он отметил, что Черноморский флот, включая морскую авиацию, в случае получения приказа, займется обеспечением безопасности российского судоходства за счет постоянного присутствия в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна.

В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал ситуацию.

"Эту тему подняли после того, как корабль пограничных сил Украины захватил в Азовском море рыбацкое судно с экипажем на борту. Сейчас оно находится в порту города Бердянск, на его борту остались 10 моряков, они под арестом. Это российские граждане в плену врага. Подобное поведение украинских морских пограничников вызвано, прежде всего, безнаказанностью. Это уже не первая провокация украинских военных и спецслужб на границе с Россией и, судя по всему, это целенаправленная политика – проверить, как далеко они могут зайти. Если подобные инциденты не будут решительно пресечены, они могут повториться. В этих условиях патрулирование со стороны Вооруженных сил России просто прекратит такие инциденты на корню", — сказал Владимир Джаралла.

Украинские пограничники задержали российское судно "Норд" 26 марта, экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запрещено покидать борт. На "Норд", доставленный в порт Бердянск, наложили арест.

Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж.

Ранее капитан судна Владимир Горбина сообщил, что украинские пограничники, арестовавшие судно "Норд", пообещали отпустить задержанных, если они предоставят украинские паспорта. При этом он отметил, что российскому консулу отказывают в доступе к экипажу под предлогом отсутствия на судне граждан России.



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