Флотский реестр. Какие корабли усилят ВМФ России к 2020 году

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Стратегические подводные атомоходы, современные многоцелевые фрегаты, малошумные дизельные подлодки и суда обеспечения различного класса — до 2020 года в состав Военно-морского флота России должны войти до 50 новых кораблей. Главком ВМФ Владимир Королев подчеркнул, что программа кораблестроения 2018-2020 годов будет выполнена полностью и в срок. О том, какие новые морские платформы получит российский флот, — в материале РИА Новости.

Подводный флот

Сегодня в составе ВМФ числятся три ракетных подводных крейсера стратегического назначения (РПКСН) проекта 955 "Борей". К-535 "Юрий Долгорукий" несет боевое дежурство на Северном флоте, К-550 "Александр Невский" и К-551 "Владимир Мономах" — на Тихоокеанском. До 2020 года запланирован ввод в строй еще одного атомохода — подводного крейсера модернизированного проекта 955А "Князь Владимир". Корабль сейчас проходит заводские и государственные испытания. Экипаж уже сформирован и подготовлен в Учебном центре ВМФ. Ожидается, что "Князь Владимир" отправится служить во флот до конца текущего года.

© Фото : предприятие СЕВМАШ Атомный подводный ракетный крейсер проекта "Борей" © Фото : предприятие СЕВМАШ Атомный подводный ракетный крейсер проекта "Борей"

От базового проекта модернизированная субмарина отличается лучшей скрытностью, более совершенными средствами связи, обнаружения и управления вооружением. "Борей-А", как и его "старшие братья", будет нести на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Следующий по степени готовности крейсер "Генералиссимус Суворов" к 2020-му вряд ли успеет встать в строй, как и другие корабли проекта — "Император Александр III" и "Князь Пожарский". По сообщениям СМИ, их спустят на воду не раньше 2022-го. Дальнейшее развитие серии — лодки проекта "Борей-Б" с улучшенными характеристиками — включены в госпрограмму вооружений до 2027 года.

Помимо "стратегов", уже в 2019 году флот должен получить первый модернизированный многоцелевой атомоход "Казань" проекта "Ясень-М", проходящий заводские испытания. Головной корабль серии "Ясень" — "Северодвинск" — находится в строю с 2014-го. Следующий в очереди "Ясень-М" — "Новосибирск" — еще не спущен на воду, поэтому вряд ли успеет встать в строй к 2020-му. Зато все шансы на это есть у двух дизель-электрических подводных лодок проекта 677 "Лада" — "Санкт-Петербург" и "Кронштадт". Первая находится в опытной эксплуатации с 2010-го, вторую спустят на воду до конца 2018-го. Кроме того, Тихоокеанский флот в ближайшие два года должны пополнить дизельные "Варшавянки" — субмарины проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", несущие как торпедное вооружение, так и крылатые ракеты "Калибр".

Надводный флот

Новых крупных надводных кораблей класса "эсминец" и выше в составе ВМФ к 2020 году точно не будет. Но в строй вступят сразу несколько платформ рангом пониже. К 2020 году Черноморскому флоту (ЧФ) должны передать три сторожевых корабля проекта 11356 "Буревестник" — "Адмирал Бутаков", "Адмирал Истомин", "Адмирал Корнилов". Эти фрегаты уже спущены на воду и проходят испытания. Сейчас ЧФ располагает тремя "Буревестниками" — кораблями "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович".

Кроме того, за два года Северный флот должен пополниться двумя фрегатами дальней морской зоны более "продвинутого" проекта 22350. Головной корабль "Адмирал Горшков" начали строить на "Северной верфи" еще в 2006 году. Это первый крупный надводный боевой корабль, заложенный после распада СССР. Перед судостроителями поставили задачу создать принципиально новый фрегат, напичканный самыми современными технологиями, многие из которых раньше на флоте не использовались. Сложность и амбициозность проекта — основная причина того, что срок передачи корабля флоту несколько раз "сдвигался вправо". Ожидается, что он вступит в строй в августе 2018-го. Второй фрегат серии — "Адмирал Касатонов" — проходит заводские испытания и будет готов к морской службе не раньше 2019 года.

Отдельно стоит остановиться на планах перевооружения ВМФ малыми ракетными кораблями (МРК), которые западные аналитики уже окрестили "новым москитным флотом России". Действительно, пять действующих МРК проекта 21631 "Буян-М", несмотря на скромное водоизмещение в 941 тонну, обладают более чем серьезными боевыми возможностями. Каждый несет по восемь крылатых ракет "Калибр", что в совокупности с небольшими габаритами и малой радиолокационной заметностью делает эти корабли силой, способной угрожать даже крейсеру. Именно "Буяны" открыли боевой счет ВМФ России в сирийском конфликте осенью 2015-го ударом "Калибров" из Каспийского моря по базам террористов ИГ*. В апреле 2018-го в состав Черноморского флота должен войти еще один МРК "Вышний Волочек". Три корабля из заложенных пяти — "Игнушетия", "Грайворон" и "Орехово-Зуево" — передадут флоту до 2020-го.

Другой тип МРК, который пополнит в ближайшие годы Военно-морской флот, — корабли проекта 22800 "Каракурт". Им будет комфортнее в открытом море, чем "Буянам", и их обеспечат более совершенным радиолокационным комплексом. Первые два корабля проекта — "Ураган" и "Тайфун" — достраиваются на плаву. Еще четыре — "Шквал", "Буря", "Шторм" и "Охотск" — находятся на стапелях судостроительного завода "Пелла" в разной степени готовности. По сообщениям СМИ, они вступят в строй до 2020 года.

Из других "малюток" следует упомянуть патрульные корабли проекта 22160 — "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов". Они строятся для Черноморского флота, и им предстоит выполнять задачи по охране территориальных вод страны, борьбе с пиратством, а также поддерживать своих более крупных "собратьев" в бою. Каждый корабль вооружат установками для пуска крылатых ракет "Калибр", оснастят набором средств для борьбы с надводными целями и подводными лодками. Всего в серии запланировано шесть кораблей, однако к 2020-му успеют достроить только первые четыре.

Из вспомогательных судов в ближайшие два года флоту передадут четыре минных тральщика проекта 12700, два больших десантных корабля проекта 11711 "Иван Грен" и "Петр Моргунов", а также ряд узкоспециализированных катеров, разведывательных и гидрографических кораблей. Очевидно, что Военно-морской флот России пытается восстановить свои силы, серьезно потрепанные лихими 90-ми и безденежными нулевыми. Черед крупных надводных кораблей придет немного позже — на период госпрограммы вооружений до 2027 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России.