ВМФ России рассчитывает получить порядка 50 кораблей до 2020 года

Малый противолодочный корабль во время парада кораблей, посвМалый противолодочный корабль во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке. Архивное фотоященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке. 30 июля 2017

Малый противолодочный корабль во время парада кораблей, посвМалый противолодочный корабль во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке. Архивное фотоященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке. 30 июля 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости. ВМФ РФ рассчитывает в 2018-2020 годах получить порядка 50 кораблей и судов, сообщил главком ВМФ Владимир Королев на церемонии установки последней доски наружной обшивки на корпус корабля "Полтава", который является точной копией первого 54-пушечного парусного линейного корабля Балтийского флота 1712 года.

"Мы однозначно получим и введем в боевой состав за этот период и атомные подводные ракетные крейсера с баллистическими ракетами, и атомные подводные лодки, без всякого сомнения новые фрегаты, дизельные подводные лодки, малые ракетные корабли, суда обеспечения. Еще раз повторю, это главная задача, которую ставит перед собой главное командование Военно-морского флота. Будем говорить так, это порядка 50 кораблей и судов в этот период", — сказал он.

"Программа кораблестроения 2018-2020 годов будет полностью выполнена, это даже не подвергается никакому сомнению. Мы по этому поводу работаем практически каждый день совместно с министерством промышленности и торговли, ведущими предприятиями", — добавил главком.