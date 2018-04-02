Передислокация Каспийской флотилии укрепит границы России, заявил адмирал

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Передислокация штаба и основных сил Каспийской флотилии (КФл) из Астрахани в Каспийск спланирована в рамках общего замысла, направленного на усиление боевой мощи ВС РФ, это позволит укрепить границы России, считает бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник на совещании с руководством российского военного ведомства заявил о принятии решения перевести Каспийскую флотилию в дагестанский Каспийск. По его словам, "там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье; будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно". Глава Минобороны России отметил, что перевод КФл является серьезной составляющей безопасности в Каспийской регионе.

"Я считаю, что решение о передислокации штаба и основных сил КФл принято в рамках общего замысла, направленного на укрепление обороноспособности России и боевой мощи ее Вооруженных сил, в частности, флотского объединения на Каспии", — заявил РИА Новости в понедельник Валуев.

Он отметил, что не все офицеры КФл довольны переводом с насиженных мест традиционной дислокации и хотят терпеть временные неудобства. "Но через два-три года все перетечет в нормальное русло. И границы нашей страны укрепятся, и люди после завершения масштабного строительства привыкнут к новым пунктам базирования", — полагает адмирал.

"К созданию главной базы КФл в Каспийске надо отнестись с пониманием, и офицерам флотилии, и должностным лицам в Дагестане, и военно-политическому руководству сопредельных государств. Решение принято, и оно будет реализовано", — заключил Валуев.