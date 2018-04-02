МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские военные успешно испытали новую модернизированную ракету системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщает официальный печатный орган Минобороны "Красная звезда".

"Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время", — приводит издание слова заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерала-майора Андрея Приходько.

Система ПРО состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

В середине февраля Минобороны сообщило об испытании модернизированной ракеты ПРС-1М системы ПРО на полигоне Сары-Шаган. По окончании мероприятий Андрей Приходько заявил, что противоракета выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью.

"Ее тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства. Нет сомнений, что эта противоракета, как и все компоненты системы ПРО, претерпевающие модернизацию, смогут выполнить свою задачу по обеспечению надежной обороны назначенного района", — отметил Приходько.