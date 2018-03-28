Под Астраханью пройдут боевые стрельбы из ЗРК "Бук-М2" и "Тор-М"

САМАРА, 28 мар — РИА Новости. Зенитчики второй общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в рамках полевого выхода проведут боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов "Бук-М2" и "Тор-М" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает в среду пресс-служба ЦВО.

"Зенитчики второй общевойсковой армии Центрального военного округа совершили комбинированный марш на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где в середине апреля в рамках полевого выхода проведут боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов "Бук-М2" и "Тор-М", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе выполнения учебно-боевых задач расчеты зенитных комплексов малой и средней дальности отработают нормативы по приведению техники в готовность к применению, выполнят нормативы по обнаружению воздушных целей и ранжированию их по степени опасности. Для этого будут использованы мишенные комплексы "Саман-М" и "Пение", имитирующие пилотируемые и высокоточные беспилотные средства противника.

Отмечается, что всего зенитчики выполнят более 40 боевых и зачетно-учебных стрельб по различным воздушным целям.