В Карелии начала учения с боевыми стрельбами истребительная авиация ЗВО

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Около 50 летчиков-истребителей авиационных частей Западного военного округа (ЗВО) на самолетах МиГ-31БМ, МиГ-29СМТ и Су-27 различных модификаций приступили к учениям с боевыми стрельбами "Ладога-2018" в Карелии, сообщила в понедельник пресс-служба ЗВО.

Полеты в ходе учений будут выполняться над полигоном и прибрежной территорией Ладожского озера.

"В ЗВО на военном аэродроме Бесовец в Карелии началось учение с истребительной авиацией ЗВО "Ладога-2018". Для участия в нем на своих боевых машинах прибыли летчики-истребители из авиационных соединений округа. Пилоты объединения ВВС и ПВО округа на самолетах МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-27 различных модификаций проведут боевые стрельбы, пуски управляемых ракет, а также отработают элементы воздушного боя", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "около 50 летчиков-истребителей будут совершенствовать навыки обнаружения средств воздушного нападения условного противника, их перехвата и уничтожения в любое время суток". При этом пилотам предстоит выполнить одно из наиболее сложных упражнений, когда ведущий авиазвена сбрасывает световую бомбу, а его ведомые должны уничтожить все обнаруженные на земле цели.

Запуски воздушных мишеней, по информации пресс-службы ЗВО, будут осуществляться с высоты более 10 тысяч метров с самолетов Су-27, оснащенных специальным оборудованием для подвески бомбового вооружения, в качестве воздушных мишеней будут использоваться авиабомбы, представленные в виде гирлянды со светящимися элементами.

Особенность учений "Ладога-2018" заключается в том, что о местоположении целей и их характеристиках пилоты до получения сигнала не оповещаются — они самостоятельно выполняют поиск и перехват воздушных объектов, находясь в зоне боевого дежурства.