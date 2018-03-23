Россия продолжит разработку новейших вооружений, заявили в Совфеде

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Россия продолжит разработку новейших вооружений, несмотря на сокращение оборонного бюджета, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в пятницу в интервью телеканалу RT рассказал, что оборонный бюджет России будет сокращен, через пять лет планируется тратить менее 3% ВВП на оборонные цели.

"На финансировании запланированных перспективных научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ это не отразится, их секвестр не коснется. Научные разработки — задел на будущее, на котором не экономят", — заявил Бондарев.

По словам сенатора, решение о сокращении оборонных расходов является "всесторонне взвешенным, продуманным, проанализированным" и не снизит ранее запланированные темпы перевооружения армии, модернизации оборонно-промышленного комплекса и укрепления обороноспособности страны.

"Убежден, что расходы, которые будут заложены на нужды обороны в последующие годы, позволят обеспечить основные стратегические цели Вооруженных сил России. Расходы будут достаточными для переоснащения армии, совершенствования вооружения и военной техники, постановки на боевое дежурство новых современных образцов, проведения научно-технической, исследовательской и прикладной деятельности ученых и инженеров-конструкторов в сфере ОПК", — заявил глава комитета.

Бондарев отметил, что в значительной мере ВС РФ уже переоснащены новейшим суперсовременным оружием, передовой военной и специальной техникой. "Можно с уверенностью говорить о завершении ряда мероприятий в рамках исполнения "майского" указа президента №603, которые на определенном этапе требовали выделения дополнительных средств. Расходы сократятся именно в связи с этими фактами", — пояснил он.

По словам сенатора, решение о сокращении расходов на оборону нельзя назвать спонтанным: оно было заложено еще при разработке федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

"Думаю, ни у кого уже не осталось сомнений в том, что наша обороноспособность находится на высочайшем уровне. Вооруженные силы России могут противостоять любой потенциальной угрозе. Конечно, на достигнутом останавливаться не следует. Но сегодня — и это озвучил глава государства в послании Федеральному собранию — на первый план выходят вопросы развития экономики, социальной и жилищно-коммунальной сферы, инфраструктуры, образования и здравоохранения. Значительный поток финансовых средства будет направлен в эти области", — заявил глава комитета.

Бондарев отметил, что президент России поставил задачу по диверсификации производства, по стратегическому ориентированию промышленных предприятий на выпуск товаров двойного назначения, поручив к 2030 году долю гражданской продукции в общей структуре производства довести до 50%. Выпуск гражданской продукции предприятиями ОПК позволяет максимально задействовать мощности, не дает им простаивать, а предсказуемым результатом становятся экономическое развитие, экономический рост, экономический подъем, сказал сенатор.