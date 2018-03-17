Около 60 кораблей, судов ВМФ будут базироваться в районе Геопорта

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Более 60 кораблей и специальных судов российского Черноморского флота будут базироваться в районе Геопорта (Новороссийск), заявил в субботу главком ВМФ России Владимир Королёв.

"Мы продолжаем работы по строительству основного пункта базирования Геопорт для Черноморского флота в Новороссийске в рамках реализации федеральной целевой программы. После завершения строительства в акватории Геопорта смогут базироваться более 60 единиц боевых и специальных кораблей", — сказал он в эфире радио "Эхо Москвы".