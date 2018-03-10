В Петербурге почтили память совершившего подвиг миноносца "Стерегущий"

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Петербурге почтили память миноносца "Стерегущий", не спустившего Андреевский флаг в бою с шестью японскими кораблями в русско-японскую войну, сообщает представитель Военно-морского флота Игорь Дыгало.

"Стерегущий" сражался до последнего, следуя главной традиции российского флота "Погибаю, но не сдаюсь!" Получив тяжелые повреждения, корабль потерял ход, а командир, все офицеры и почти все матросы были убиты. Моряки гвоздями прибили флаг к гафелю и сражались до последнего снаряда. Когда японцы попытались взять миноносец на буксир, он стал погружаться в воду. Из всей команды в живых осталось только четыре человека. "Стерегущий" погиб, но не сдался", — говорится в сообщении.

Памятные мероприятия традиционно проходят 10 марта в Петербурге у памятника гибели миноносца "Стерегущий" в бою с вражескими кораблями в русско-японскую войну.

Памятник "Стерегущему" был открыт 26 апреля 1911 года в Александровском парке на Каменноостровском проспекте в присутствии императора Николая II.