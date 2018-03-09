Россия не согласится на пересмотр СНВ-3 и ДРСМД, заявили в Совфеде

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россия не согласится на пересмотр СНВ-3 (договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) и ДРСМД (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) в рамках достигнутых ранее договоренностей с США, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда Евгений Серебренников.

Несколько американских сенаторов ранее выступили с инициативой о пересмотре договора СНВ-3, поскольку представленные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания новые виды вооружения не подпадают под действие соглашения. Кроме того, они предлагают урегулировать ситуацию с якобы имеющим место нарушением Россией договора РСМД.

"Я совершенно не поддерживаю мнение о том, что нам нужно входить в пересмотр достигнутых ранее соглашений по ограничению распространения вооружения", — сказал Серебренников.

Он отметил, что российский лидер ранее уже дважды объяснял, что новые виды вооружений не подпадают под действие существующих договоренностей.

"Поэтому новые соглашения мы предлагать США не будем и изменения в существующие тоже", — уверен парламентарий.

Он подчеркнул, что новое оружие России носит исключительно оборонительный характер и не подпадает, в частности, под действие СНВ-3.

"Если у США есть предложения по расширению перечня вооружений, на которых может распространяться это соглашение, тогда давайте будем говорить об этом, но и обсуждать те виды вооружений, которые США искусно камуфлируют под другие виды оружия", — заявил Серебренников.

Он подчеркнул, что необходимо честно исполнять договоренности, в этом случае их пересмотр не понадобится.

Путин в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".