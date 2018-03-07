Шойгу пожелал женщинам, чтобы любовь стала "вселенской эпидемией"

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Глава министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с праздником 8 Марта и вручил им ведомственные награды.

"Это день, когда мы, может быть, с большей силой понимаем, какую ценность в нашей жизни представляете вы, наши замечательные женщины — мамы, бабушки, сестры, жены", — сказал Шойгу.

По его словам, именно 8 марта для жителей нашей страны является "стартом весны". "С этого дня действительно начинается весна, и каждый вспоминает, какая в этот день была погода, какие цветы продавали на улицах", — отметил министр.

По его словам, каждая женщина в стране заслужила низкий поклон и сыновнюю благодарность от всех защитников Отечества.

"Поздравляя вас, я хотел бы пожелать не просто любви. Не так давно кто-то из ученых сказал, что любовь — это болезнь. Я бы хотел, чтобы это была не просто болезнь, а вселенская эпидемия, чтобы вам признавались в любви ваши дети и внуки, ваши близкие и друзья, признавались не по случаю, а потому, что они вас действительно любят и уважают", — подчеркнул Шойгу.

В ходе праздничного концерта в театре Российской армии министр вручил женщинам-военнослужащим и гражданским специалистам ведомственные награды: орден почета, медали "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" первой и второй степени.