Шойгу пожелал женщинам, чтобы любовь стала "вселенской эпидемией"

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Глава министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с праздником 8 Марта и вручил им ведомственные награды.
По его словам, именно 8 марта для жителей нашей страны является "стартом весны". "С этого дня действительно начинается весна, и каждый вспоминает, какая в этот день была погода, какие цветы продавали на улицах", — отметил министр.
По его словам, каждая женщина в стране заслужила низкий поклон и сыновнюю благодарность от всех защитников Отечества.
В ходе праздничного концерта в театре Российской армии министр вручил женщинам-военнослужащим и гражданским специалистам ведомственные награды: орден почета, медали "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" первой и второй степени.