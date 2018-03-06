Шойгу рассказал об увеличении боевого потенциала Воздушно-десантных войск

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Боевой потенциал Воздушно-десантных войск увеличен на 20% после проведения организационно-штатных мероприятий, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Разведывательные роты переформатированы в разведывательные батальоны. Образованы отдельные десантно-штурмовой и ремонтно-восстановительный батальоны. Все это позволило увеличить боевой потенциал ВДВ на 20%", — сказал Шойгу на совещании с руководством военного ведомства.

По его словам, в целом за последние два года проведено 16 организационно-штатных мероприятий. В результате в десантных войсках созданы танковые роты, роты беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы.

"В текущем году планируем завершить формирование трех танковых батальонов, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов", — добавил Шойгу.

Он также подчеркнул, что проверку готовности ВДВ пройдут в ходе стратегического командно-штабного учения "Восток-2018", где будут отработаны вопросы защиты национальных интересов на Дальнем Востоке.

