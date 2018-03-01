Шойгу рассказал об успешных испытаниях Су-57 в Сирии‍

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что новейшие истребители пятого поколения Су-57 действительно были в Сирии, где за два дня успешно выполнили программу испытаний, в том числе боевых

На прошлой неделе многие СМИ писали о том, что на российскую авиабазу Хмеймим перебросили два Су-57.

"Они действительно были там. Были недолго, два дня. <…> Было два самолета. Их сопровождали самолеты-лаборатории, и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия", — сказал Шойгу.

Он отметил, что испытания прошли успешно и самолеты вернулись домой еще неделю назад.

Что касается фотографий, якобы запечатлевших новейшие истребители в Сирии, то министр опроверг их подлинность. "Могу сказать, что уже не 95 год, — такие самолеты никогда вместе не стоят", — сказал Шойгу, пояснив, что самолеты все это время были в укрытиях.

"Надеюсь, что в этом году мы завершим полный цикл испытаний, и это будет еще одним сюрпризом для наших коллег", — заключил глава Минобороны.

Су-57 (ранее известный как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения,оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена в Воздушно-космические силы в 2019 году.