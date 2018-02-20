В России нашли замену украинским двигателям

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские производители способны создать альтернативу украинским авиационным двигателям. По словам начальника бюро технической и аналитической информации Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева Андрея Сальникова, ТАНТК уже ведет ремоторизацию с Д-436 на SaM146 российско-французского производства.

"Работа ведется давно, проблем с двигателями у нас нет", — сказал Сальников РИА Новости.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева входит в Объединенную авиастроительную корпорацию и специализируется на разработке, серийном производстве, модернизации и ремонте самолетов-амфибий и авиационных комплексов специального назначения.

Предприятие производит самолеты-амфибии Бе-200ЧС и специальные авиационные комплексы для Минобороны.

Решение Киева

О том, что Киев запретил поставлять в Россию двигатели Д-436, которые используются при сборке гражданских самолетов, стало известно накануне. Об этом заявил в ходе круглого стола в Госдуме замглавы Министерства промышленности и торговли России Олег Бочаров.

Д-436 производят на заводе "Мотор Сич" в Запорожье. В России эти двигатели устанавливают на Ан-148 и самолет-амфибию Бе-200.

"Сами себя высекли"

Решение украинских властей ударит, в первую очередь, по самому Киеву, уверен эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук. По словам эксперта, запрет на поставку двигателя в очередной раз показывает, что киевские власти не заботятся о собственных гражданах.

"Гигантский коллектив завода и смежников, которые поставляют комплектующие к двигателям, не получат деньги, рабочим нечем будет кормить семьи. Что им могут предложить взамен? Никто, кроме России, эти двигатели не покупает. Кроме того, при всей политической риторике контракты на поставку двигателей были заключены гораздо раньше. Поэтому исполнять их надо, иначе будут крупные неустойки", — отметил Никлайчук в эфире радио Sputnik.

Эксперт также добавил, что, по его мнению, Киев не станет слишком пристально следить за исполнением собственного решения о поставках двигателей в Россию.

"Главное — насолить Москве"

"Потому что это действительно "не комильфо" — нарушать ранее достигнутые договоренности, разрывать контракты. Это не работает на имидж киевской власти как адекватной в отношении бизнеса. На Западе это не любят. И получается, что поступают, как та унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла", — подчеркнул Игорь Николайчук.

Позицию Киева прокомментировал и член Совета Федерации Алексей Пушков.

"В Киеве — в своем репертуаре: напомнили, что запретили поставку в Россию двигателей к АН-148. Больше их поставлять некому. Но в Киеве потирают руки: заказов не будет, денег не будет, но главное — насолить Москве", — написал сенатор на своей странице в Twitter.