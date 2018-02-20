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Безопасность

В России нашли замену украинским двигателям

15:3720.02.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет Ан-148. Архивное фотоСамолет Ан-148. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские производители способны создать альтернативу украинским авиационным двигателям. По словам начальника бюро технической и аналитической информации Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева Андрея Сальникова, ТАНТК уже ведет ремоторизацию с Д-436 на SaM146 российско-французского производства.

Самолет Ан-148 в цехе сборки Воронежского акционерного самолетостроительного общества
© РИА Новости / Леся Полякова
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Эксперт: в ситуации с Д-436 Киев поступает, как "унтер-офицерская вдова"
"Работа ведется давно, проблем с двигателями у нас нет", — сказал Сальников РИА Новости.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева входит в Объединенную авиастроительную корпорацию и специализируется на разработке, серийном производстве, модернизации и ремонте самолетов-амфибий и авиационных комплексов специального назначения.

Предприятие производит самолеты-амфибии Бе-200ЧС и специальные авиационные комплексы для Минобороны.

Решение Киева

Самолет Ан-148-100В авиакомпании Саратовские авиалинии. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ближнемагистральный пассажирский самолет Ан-148
О том, что Киев запретил поставлять в Россию двигатели Д-436, которые используются при сборке гражданских самолетов, стало известно накануне. Об этом заявил в ходе круглого стола в Госдуме замглавы Министерства промышленности и торговли России Олег Бочаров.

Д-436 производят на заводе "Мотор Сич" в Запорожье. В России эти двигатели устанавливают на Ан-148 и самолет-амфибию Бе-200.

"Сами себя высекли"

Решение украинских властей ударит, в первую очередь, по самому Киеву, уверен эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук. По словам эксперта, запрет на поставку двигателя в очередной раз показывает, что киевские власти не заботятся о собственных гражданах.

"Гигантский коллектив завода и смежников, которые поставляют комплектующие к двигателям, не получат деньги, рабочим нечем будет кормить семьи. Что им могут предложить взамен? Никто, кроме России, эти двигатели не покупает. Кроме того, при всей политической риторике контракты на поставку двигателей были заключены гораздо раньше. Поэтому исполнять их надо, иначе будут крупные неустойки", — отметил Никлайчук в эфире радио Sputnik.

Эксперт также добавил, что, по его мнению, Киев не станет слишком пристально следить за исполнением собственного решения о поставках двигателей в Россию.

Предприятие ракетно-космической промышленности. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Березин
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"Потому что это действительно "не комильфо" — нарушать ранее достигнутые договоренности, разрывать контракты. Это не работает на имидж киевской власти как адекватной в отношении бизнеса. На Западе это не любят. И получается, что поступают, как та унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла", — подчеркнул Игорь Николайчук.

"Главное — насолить Москве"

Позицию Киева прокомментировал и член Совета Федерации Алексей Пушков.

"В Киеве — в своем репертуаре: напомнили, что запретили поставку в Россию двигателей к АН-148. Больше их поставлять некому. Но в Киеве потирают руки: заказов не будет, денег не будет, но главное — насолить Москве", — написал сенатор на своей странице в Twitter.

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Безопасность
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Пров Агиценович Зак
Как раз действия киевских властей РАБОТАЮТ на имидж. Просто имидж дерьмовый. А у нас один выход - ремоторизировать АН движками от МиГ, но чтобы компенсировать избыток тяги надо навесить пилоны с нагрузкой - ракеты воздух-земля. ;)))
15:54
20.02.2018
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Mihasy108
Кто бы сомневался!
15:57
20.02.2018
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