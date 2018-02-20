Эксперт: в ситуации с Д-436 Киев поступает, как "унтер-офицерская вдова"

Киев запретил поставлять России двигатели Д-436 для гражданской авиации. В эфире радио Sputnik эксперт по безопасности Игорь Николайчук отметил, что подобные запреты не работают на положительный имидж украинских властей.

Украинские власти запретили поставлять в Россию двигатели Д-436, которые используются при сборке гражданских самолетов. С таким заявлением выступил замглавы Министерства промышленности и торговли России Олег Бочаров в ходе круглого стола в Госдуме. Об этом сообщает "Пятый канал".

Двигатели Д-436 изготавливают на запорожском заводе "Мотор Сич". В России силовые установки монтируют на Ан-148 и самолет-амфибию Бе-200.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук отметил, что подобные запреты не работают на положительный имидж киевских властей.

"Запрет на поставку двигателей в очередной раз продемонстрирует, что киевские власти не заботятся о своих гражданах. Потому что гигантский коллектив завода и смежников, которые поставляют комплектующие к двигателям, не получат деньги, рабочим нечем будет кормить семьи. Что им могут предложить взамен? Никто, кроме России, эти двигатели не покупает. Кроме того, при всей политической риторике контракты на поставку двигателей были заключены гораздо раньше. Поэтому исполнять их надо, иначе будут крупные неустойки. Откровенно говоря, мне кажется, что в Киеве особенно и не будут следить за тем, чтобы двигатели к нам не поступали. Потому что это действительно "не комильфо" – нарушать ранее достигнутые договоренности, разрывать контракты. Это не работает на имидж киевской власти как адекватной в отношении бизнеса. На Западе это не любят. И получается, что поступают, как та унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла", – сказал Игорь Николайчук.

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