В Дагестане расчеты ЗРК "Бук-М3" отразили удар условного противника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев — РИА Новости. Расчеты новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" соединения ПВО 58-й общевойсковой армии отразили удар условного противника с воздуха в рамках учений на Каспийской флотилии, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.
Кроме того, отмечается, что расчеты зенитного ракетного комплекса с помощью электронных пусков поразили надводный корабль условного противника, координаты местоположения которого были получены с беспилотного летательного аппарата.
Ранее во время рабочей поездки в Дагестан командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников проверил несение боевого дежурства личным составом зенитного ракетного дивизиона.