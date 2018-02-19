В Дагестане расчеты ЗРК "Бук-М3" отразили удар условного противника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев — РИА Новости. Расчеты новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" соединения ПВО 58-й общевойсковой армии отразили удар условного противника с воздуха в рамках учений на Каспийской флотилии, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

"По замыслу учений дежурными расчетами был выявлен массовый подлет авиации условного противника к пункту базирования кораблей. Дивизион ЗРК "Бук-М3" немедленно взял на сопровождение угрозу с воздуха и уничтожил цели в момент вхождения их в зону ответственности Каспийской флотилии", — сказал Астафьев.

Кроме того, отмечается, что расчеты зенитного ракетного комплекса с помощью электронных пусков поразили надводный корабль условного противника, координаты местоположения которого были получены с беспилотного летательного аппарата.

Ранее во время рабочей поездки в Дагестан командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников проверил несение боевого дежурства личным составом зенитного ракетного дивизиона.