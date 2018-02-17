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Безопасность

"Адмиральская" серия. Как суперфрегаты проекта 22350 усилят флот России

08:0017.02.2018
(обновлено: 08:19 17.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкФрегат Адмирал Горшков во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в КронштадтеФрегат Адмирал Горшков во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Честь демонстрировать Андреевский флаг в мировом океане чаще всего выпадет "адмиральской серии" — фрегатам базового проекта 22350 и модернизированного 22350М. Именно эти корабли в будущем станут основой российского военного флота дальней морской зоны. Как сообщил в конце недели в интервью "Красной звезде" главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев, в этом году морякам передадут головной фрегат серии. В то же время специалисты "Северного проектно-конструкторского бюро" займутся созданием улучшенной версии корабля. Проект 22350 — самая передовая и технологически продвинутая разработка российских судостроителей. О его особенностях — в материале РИА Новости.

"Плавучий НИИ"

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" начали строить на "Северной верфи" еще в 2006 году. Это первый крупный надводный боевой корабль, заложенный после распада СССР. И какой! Перед судостроителями изначально стояла задача создать принципиально новый фрегат, напичканный самыми современными технологиями, многие из которых раньше на флоте не использовались. "Адмирал Горшков" должен быть максимально универсальным: одинаково эффективно бороться как с надводными, так и с подводными целями, атаковать высокоточным оружием объекты на суше, противостоять авиации вероятного противника, вести разведку, пользуясь преимуществом малозаметности, и выполнять многие другие задачи. Сложность и амбициозность проекта — основная причина того, что срок передачи корабля флоту несколько раз "сдвигался вправо". Ожидается, что он вступит в строй в августе 2018-го.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкФрегат "Адмирал Горшков" во время генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ в Балтийске
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Фрегат "Адмирал Горшков" во время генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ в Балтийске

"Адмирал Горшков" — самый технологически сложный, современный и совершенный корабль ВМФ России, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Его корпус представляет собой научно-исследовательский институт имени адмирала Сергея Георгиевича Горшкова. На головном корабле с 2006-го испытывались все новинки: от радиоэлектронного оборудования до зенитно-ракетных комплексов и артиллерийских установок. На фрегат устанавливалось все самое передовое, притом что опытно-конструкторские работы по ряду технологий еще не были завершены. Многое пришлось доделывать на ходу. Конечно, быстро такой корабль до ума не довести. Но когда он будет окончательно готов, флот получит очень серьезное усиление".

Спуск на воду головного фрегата ВМФ РФ Адмирал флота Сергей Горшков. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Ярвинен
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Завершающие госиспытания фрегата "Адмирал Горшков" пройдут весной
По словам эксперта, ударную мощь фрегата с полным водоизмещением в 5400 тонн обеспечат 16 установок вертикального пуска (УПВ) для крылатых ракет семейства "Калибр". От угрозы с воздуха его прикроет зенитно-ракетный комплекс "Полимент-Редут", созданный специально для российских кораблей новых проектов, а также два зенитно-артиллерийских комплекса "Палаш" — для ближнего боя. Универсальная 130-миллиметровая пушка АК-192 со скорострельностью 30 выстрелов в минуту имеет дальность стрельбы до 23 километров. Противолодочное вооружение представлено четырьмя торпедными аппаратами "Пакет-НК", принятыми на вооружение ВМФ в 2008 году. Новая бортовая информационно-управляющая система свяжет все оборудование корабля в сеть с единым управлением, а радиоэлектронный комплекс освещения надводной и подводной обстановки не позволит противнику подобраться к фрегату незамеченным.

"Естественно, все системы управления — цифровые, — восхитился Виктор Мураховский. — Цифровые шины данных, цифровая обработка сигналов и так далее. По сути дела, новый фрегат — это плавающий компьютер, способный решать множество задач практически без участия человека. Само собой, он интегрирован в систему управления корабельной ударной группы (КУГ), флота и глобальное информационно-разведывательное пространство, которое Россия формирует в том числе в морях и океанах".

При всей своей сложности, "Адмирал Горшков" — достаточно быстрый корабль с отличной мореходностью. Он будет развивать скорость до 30 узлов и преодолевать при 14 узлах расстояния до четырех тысяч морских миль. В автономном плавании от 180 до 210 матросов, мичманов и офицеров команды смогут находиться около месяца.

В следующей серии

На сегодняшний день Министерство обороны заказало четыре корабля проекта 22350: "Адмирал Горшков", "Адмирал Касатонов", "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков". Ожидается, что эти фрегаты пополнят боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов к 2020-2022 годам. Однако серия не ограничится четырьмя "адмиралами". В дальнейшем "Северная верфь" начнет строительство модернизированных фрегатов по проекту 23500М. На сегодняшний день о нем мало что известно. СМИ сообщали, что новые корабли будут иметь водоизмещение уже от шести с половиной до восьми тысяч тонн. Увеличение габаритов позволит разместить больше систем вооружения.

© Фото : spacebattles.com/Leo1Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков"
© Фото : spacebattles.com/Leo1
Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков"

"Модернизированный проект станет отчасти работой над ошибками, выявленными в ходе эксплуатации четырех первых фрегатов, — объяснил Виктор Мураховский. — Это вечная история на флоте: каждая последующая серия кораблей отличается от предыдущей. Можно посмотреть на опыт других стран. Американские эсминцы типа Arley Burke вообще не похожи друг на друга. Модернизация флота — непрерывный процесс, и я очень надеюсь, что наша оборонка выдержит это испытание. Нам нужно по меньшей мере 10-12 кораблей проекта 22350, чтобы эффективно выполнять задачи, прописанные в новой морской доктрине".

Зенитный пушечно-ракетный комплекс 2С6 Тунгуска. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко
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Эксперт рассказал о приоритетах новой российской госпрограммы вооружений
Модернизированные фрегаты "адмиральской серии" должны успеть войти в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы. За этот срок ВМФ планирует получить 35 кораблей, из которых 20 — надводных, одна подводная лодка и 14 судов обеспечения. Впрочем, торопить судостроителей никто не собирается: экипажам еще предстоит как следует освоить базовые фрегаты нового поколения, а военному руководству страны — вписать их в структуру флота.

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