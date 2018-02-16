В разных морях и океанах присутствуют до ста кораблей и судов ВМФ

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. До 100 кораблей и судов Военно-морского флота России присутствуют в различных морях и океанах, заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королёв.

"В разное время в морях и океанах присутствуют от 70 до 100 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения", — сказал Королёв в интервью газете "Красная звезда".

По словам Королева, за последние пять лет для ВМФ были построены 64 боевых корабля и катера, в том числе три ракетных подводных крейсера стратегического назначения, семь многоцелевых подводных лодок, 14 надводных кораблей и 39 боевых катеров.