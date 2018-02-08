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Безопасность

"Друзья, возьмите город". Как Красная армия за два дня освободила Курск

08:0008.02.2018
(обновлено: 08:14 08.02.2018)
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© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкПервые мирные дни в освобождённом селе под КурскомПервые мирные дни в освобождённом селе под Курском
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Восемь тысяч убитых и раненых солдат и офицеров вермахта, 10 подбитых танков, 70 уничтоженных орудий и сотни тонн военных трофеев — ровно 75 лет назад, 8 февраля 1943 года, советские войска освободили от немцев Курск. Тщательно спланированное молниеносное наступление частей и соединений 60-й армии Воронежского фронта под командованием генерал-майора Ивана Черняховского позволило выбить захватчиков из города всего за два дня. Взятие Курска имело важнейшее стратегическое значение: советские войска могли выступать на Белгород и Харьков, а вермахт лишился одного из крупнейших транспортных узлов на западе СССР. О том, как освобождали этот Город воинской славы, — в материале РИА Новости.

Измотать боем

Цена Победы. Великая Отечественная война в архивных кадрах
© РИА Новости
Цена Победы. Великая Отечественная война в архивных кадрах
Сдавать Курск без боя немцы явно не собирались. Они понимали, что советские войска после освобождения Воронежа 25 января 1943-го двинутся дальше на запад и очень быстро выйдут на окраины города. Курск спешно превращали в неприступную крепость. Захватчики выстроили мощную оборону из двух рубежей с десятками минометных, артиллерийских и пулеметных позиций. В самом городе готовились к бою две пехотные и танковая дивизия, на окраинах окапывались еще шесть дивизий. Немцы рассчитывали остановить советские части еще на дальних рубежах, а если это не удастся — втянуть их в изнурительные уличные бои. Красная армия, и без того ослабленная длительным наступлением, должна была взять город как можно быстрее. Любое промедление лишь множило потери.

Второго февраля советское командование начало операцию "Звезда" по освобождению Курска. Это была часть более масштабной Харьковской наступательной операции войск Брянского и Воронежского фронтов, которая завершилась 3 марта. Брать город предстояло 60-й армии. Войска выдвинулись в сторону Курска сразу после освобождения Воронежа и через 12 дней вышли на внешние оборонительные рубежи немецких войск. Генерал-майор Иван Черняховский отдал приказ об уничтожении курской группировки противника 6 февраля в 23:50 по местному времени. Всю ночь четыре советские стрелковые дивизии, а также 248-я стрелковая курсантская и 79-я танковая бригады занимали исходные позиции и рано утром 7 февраля бросились в атаку.

© РИА Новости / Александр Капустянский Перейти в фотобанкГенерал-лейтенант Иван Черняховский (в центре) с офицерами в штабе 60-й армии
© РИА Новости / Александр Капустянский
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Генерал-лейтенант Иван Черняховский (в центре) с офицерами в штабе 60-й армии

Части 60-й армии несколько часов методично взламывали оборону противника. Особо отличилась в боях 322-я стрелковая дивизия под командованием подполковника Степана Перекальского. Он действовал на фланге наступающей армии и атаковал оборонительные порядки противника с двух сторон — с севера и северо-запада. Немцы, ожидавшие основной удар с востока, недостаточно хорошо закрепились на этих направлениях и не смогли оказать серьезного сопротивления. Пробив брешь в обороне противника, Перекальский принялся терзать фланги основных рубежей немцев, одновременно по ним ударили главные силы 60-й армии. Немецкая пехота, оказавшаяся между молотом и наковальней, дрогнула и отступила в город. Внешнее кольцо обороны, которое должно было остановить советские войска, не продержалось и дня. А в ночь на 8 февраля начался штурм города.

Личным примером

Память погибшего при освобождении Польши генерала Черняховского почтили в Пененжно. Архивное фото
© Фото : пресс-служба Посольства РФ в Польше
В Польше ветераны и российские дипломаты почтили память Черняховского
Первыми в город ворвались полки 322-й дивизии совместно с 248-й курсантской бригадой. Красноармейцы блокировали один опорный пункт противника за другим, нарушая между ними сообщение. Изолированные узлы сопротивления подавляли танки, артиллерия и бомбардировщики. И вновь самая трудная задача досталась бойцам подполковника Перекальского. Комдив не отсиживался в тылу или на наблюдательном пункте, а лично вел своих солдат в атаку.

"Начались бои в городе, которые продолжались в течение всего дня 8 февраля, — вспоминал после войны начальник оперативного отдела штаба 60-й армии генерал Петр Лащенко. — С первых минут сражение приобрело яростный характер. Однако полки 322-й дивизии и 248-й бригады продвигались вперед. Боевые действия шли с переменным успехом на множестве участков, на которые распалась вражеская оборона. Но Перекальский, хорошо разбиравшийся в сумятице боя, спешил туда, где чаша весов начинала склоняться в пользу неприятеля. Он был ранен, но не выходил из боя, считая, что не вправе покинуть свой пост, пока держится на ногах. К вечеру противник в беспорядке оставлял Курск. Однако Перекальский этого видеть не мог, вражеская пуля оборвала жизнь комдива".

Степан Перекальский
Степан Перекальский

Подполковник Степан Перекальский погиб на улице Ямская гора. Он вел за собой бойцов 1089-го стрелкового полка, двигаясь к мединституту. Когда пехоте оставалось пробежать до здания сотню метров, с нижнего этажа неожиданно ударил пулемет. Красноармейцы были вынуждены залечь. Командир понимал, что с такой дистанции подавить защищенную огневую точку невозможно, поэтому поднялся в полный рост и личным примером увлек солдат за собой. Почти сразу же Перекальский был смертельно ранен в грудь, но его бойцы смогли сократить дистанцию и забросать вражеский пулемет гранатами. Очевидцы вспоминали, что последними словами комдива была короткая фраза-приказ: "Друзья, возьмите город".

Вторая попытка

Ожесточенные бои в Курске продолжались до вечера 8 февраля. К ночи последние узлы сопротивления были подавлены, а в центре города на здании Дворца пионеров советские бойцы водрузили красный флаг. Уцелевшие части противника бежали из города на запад и юг, в пока еще занятые вермахтом населенные пункты. А 60-я армия продолжила зачищать Курскую область и прикрывать фланги группировки войск, задействованной в Харьковской операции. Красноармейцы в очередной раз доказали, что им нет равных в уличных боях и что они освоили тактику молниеносных наступлений лучше, чем сами авторы блицкрига.

© РИА Новости / Иван ШагинПерейти в фотобанкКурская дуга. Атака соединений 5-й Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки. Июль 1943
© РИА Новости / Иван Шагин
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Курская дуга. Атака соединений 5-й Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки. Июль 1943

Для немцев же освобождение Курска было тяжелым ударом. Потеря важного города площадью почти 200 квадратных километров всего за два дня боев воспринималась гитлеровскими военачальниками как большое унижение. Убеленный сединами генерал Шнейдер, командовавший немецкой группировкой, долго не мог поверить, что его воинство разбил 35-летний генерал. Третий рейх попытался вернуть город летом того же года в ходе невиданной по масштабам Курской битвы. По замыслу руководства вермахта, именно здесь должны были встретиться ударные группы, пытавшиеся срезать "курский выступ" с севера и с юга. Однако советские войска, в том числе и 60-я армия генерала Черняховского, не пустили немца в освобожденный город.

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