Минобороны посоветовало американским пилотам не летать у границ России

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Минобороны прокомментировало реакцию Пентагона на перехват американского самолета-разведчика EP-3 Aries российским истребителем Су-27. В ведомстве отметили, что летчикам ВМС США стоит избегать полетов возле российских границ, если это вызывает у них "депрессию" и "фобии".

Рекомендации для ВМС США

Российский истребитель перехватил американский самолет над Черным морем 29 января.

В сообщении Минобороны говорится, что маневр Су-27 был стандартным, безопасным и абсолютно законным. "Аналогичные маневры истребителей НАТО в отношении самолетов ВКС России, выполняющих полеты над акваториями Балтийского, Баренцева, Норвежского, Северного и других морей, абсолютно не влияют на действия наших экипажей. Воздушно-космические силы и в дальнейшем будут обеспечивать надежную охрану границ воздушного пространства Российской Федерации", — добавили в ведомстве.

Минобороны также подчеркнуло, что американской стороне стоит учитывать тот факт, что Крым — неотъемлемая часть России. "Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры. Либо выдавать всем экипажам новые карты с правильно нанесенными на них обозначениями границ воздушного пространства РФ", — говорится в заявлении ведомства.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © US NAVY Опубликованные ВМС США кадры перехвата разведчика EP-3 российским Су-27

"Опасное сближение"

В США перехват назвали небезопасным и отметили, что подобные действия несут риск "катастрофических последствий". По мнению американской стороны, Су-27 приблизился к EP-3 слишком близко.

Американская сторона опубликовали сразу несколько записей перехвата. На видео показаны маневры Су-27 на некотором расстоянии от EP-3 США.

В ВВС США утверждают, что российский самолет совершил резкий поворот справа налево с правой стороны американского EP-3, а скорость сближения характеризовалась как "чрезмерная". При этом Су-27 подлетел к самолету ВМС США на расстояние пяти футов (около 1,5 метра). Затем российский самолет вышел на траекторию полета американского и выполнил резкий уход вниз, что привело к тому, что экипаж EP-3 почувствовал сильную турбулентность.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев, комментируя публикацию нового видео, выразил мнение, что США подобным образом пытаются дискредитировать Россию и ее вооруженные силы.

"С другой стороны, такие видео больше напоминают жалобы в интернете, которые иногда выкладывают какие-то дети, жалуясь, что с ними где-то строго обошлись. Вот они напоминают этих детей, которые пытаются нашалить, их ставят на место, а они пытаются таким образом воздействовать на общественное мнение. Не знаю, почему американским военным присуща такая форма мышления. Нашим военным, по крайней мере, не присуще жаловаться. Разные у нас ценности с Пентагоном", — отметил он.

Нагнетание обстановки

Бывший первый заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами (ВВС) СССР заслуженный летчик СССР генерал-полковник Петр Белоножко предположил, в свою очередь, что публикуя новые видео, США нагнетают политическую обстановку.

"Я видел эти кадры. Такие действия летчиков допускаются международным правом. Встречаем, сопровождаем. Я сам несколько раз на Дальнем Востоке над Тихим океаном, Охотским морем сопровождал американских разведчиков", — сказал Белоножко.

По его словам, турбулентность — нормальное явление. "Встряхнет немножко — и все. Ничего страшного не произошло абсолютно", — отметил он.

По его мнению, катастрофические последствия, о которых говорят в США, вряд ли возможны. "Мы на таком расстоянии ходили над американскими разведчиками. Ничего страшного", — заключил Белоножко.