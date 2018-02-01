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Безопасность

Минобороны посоветовало американским пилотам не летать у границ России

18:0201.02.2018
(обновлено: 19:09 01.02.2018)
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© U.S. NavyСтоп-кадр видео перехвата американского самолета-разведчика EP-3 над Черным моремСтоп-кадр видео перехвата американского самолета-разведчика EP-3 над Черным морем
© U.S. Navy

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Минобороны прокомментировало реакцию Пентагона на перехват американского самолета-разведчика EP-3 Aries российским истребителем Су-27. В ведомстве отметили, что летчикам ВМС США стоит избегать полетов возле российских границ, если это вызывает у них "депрессию" и "фобии".

Сближение российского Су-27 с самолетом-разведчиком США RC-135U. Архивное фото
© Фото : U.S. European Command
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Рекомендации для ВМС США

Российский истребитель перехватил американский самолет над Черным морем 29 января.

В сообщении Минобороны говорится, что маневр Су-27 был стандартным, безопасным и абсолютно законным. "Аналогичные маневры истребителей НАТО в отношении самолетов ВКС России, выполняющих полеты над акваториями Балтийского, Баренцева, Норвежского, Северного и других морей, абсолютно не влияют на действия наших экипажей. Воздушно-космические силы и в дальнейшем будут обеспечивать надежную охрану границ воздушного пространства Российской Федерации", — добавили в ведомстве.

Минобороны также подчеркнуло, что американской стороне стоит учитывать тот факт, что Крым — неотъемлемая часть России. "Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры. Либо выдавать всем экипажам новые карты с правильно нанесенными на них обозначениями границ воздушного пространства РФ", — говорится в заявлении ведомства.

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© US NAVY
Опубликованные ВМС США кадры перехвата разведчика EP-3 российским Су-27

"Опасное сближение"

В США перехват назвали небезопасным и отметили, что подобные действия несут риск "катастрофических последствий". По мнению американской стороны, Су-27 приблизился к EP-3 слишком близко.

Истребитель Су-27
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Американская сторона опубликовали сразу несколько записей перехвата. На видео показаны маневры Су-27 на некотором расстоянии от EP-3 США.

В ВВС США утверждают, что российский самолет совершил резкий поворот справа налево с правой стороны американского EP-3, а скорость сближения характеризовалась как "чрезмерная". При этом Су-27 подлетел к самолету ВМС США на расстояние пяти футов (около 1,5 метра). Затем российский самолет вышел на траекторию полета американского и выполнил резкий уход вниз, что привело к тому, что экипаж EP-3 почувствовал сильную турбулентность.

"Как дети"
Вид на Ялту. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев, комментируя публикацию нового видео, выразил мнение, что США подобным образом пытаются дискредитировать Россию и ее вооруженные силы.

"С другой стороны, такие видео больше напоминают жалобы в интернете, которые иногда выкладывают какие-то дети, жалуясь, что с ними где-то строго обошлись. Вот они напоминают этих детей, которые пытаются нашалить, их ставят на место, а они пытаются таким образом воздействовать на общественное мнение. Не знаю, почему американским военным присуща такая форма мышления. Нашим военным, по крайней мере, не присуще жаловаться. Разные у нас ценности с Пентагоном", — отметил он.

Нагнетание обстановки

Бывший первый заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами (ВВС) СССР заслуженный летчик СССР генерал-полковник Петр Белоножко предположил, в свою очередь, что публикуя новые видео, США нагнетают политическую обстановку.

Сближение российского Су-27 с самолетом-разведчиком США RC-135U. Архивное фото
© Фото : U.S. European Command
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"Я видел эти кадры. Такие действия летчиков допускаются международным правом. Встречаем, сопровождаем. Я сам несколько раз на Дальнем Востоке над Тихим океаном, Охотским морем сопровождал американских разведчиков", — сказал Белоножко.

По его словам, турбулентность — нормальное явление. "Встряхнет немножко — и все. Ничего страшного не произошло абсолютно", — отметил он.
По его мнению, катастрофические последствия, о которых говорят в США, вряд ли возможны. "Мы на таком расстоянии ходили над американскими разведчиками. Ничего страшного", — заключил Белоножко.

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Безопасность
Комментарии
17 пользователей оставили 21 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
kashkirov.u
СШП берега попутали и нечего теперь соплями по столу размазывать.
18:18
01.02.2018
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bereginya017
Ну, дело доходит до абсурда! Самолеты разведчики США облепили российские границы и еще имеют совесть жаловаться на опасные и угрожающие маневры наших истребителей перехватчиков!!! А что надо открывать ВОРОТА и хлебом солью встречать? Вспомните слова Александра Невского - "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет!" Лучше не суйтесь и идите по добро по здоровью!
18:48
01.02.2018
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