Мнение: публикуя новые видео перехвата EP-3, США ведут себя как дети

ВМС США опубликовали новые видео перехвата американского самолета-разведчика российским Су-27. Военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что речь идет о попытке дискредитации ВС РФ.

Военно-морские силы США опубликовали еще ряд видеофрагментов перехвата самолета-разведчика американского флота EP-3 российским самолетом Су-27, который произошел над Черным морем 29 января 2018 года.

"На видеороликах показаны маневры российского Су-27 вокруг EP-3 ВВС США в непосредственной близости и в различных положениях", – поясняется в сообщении.

Утверждается, что российский самолет совершил резкий поворот справа налево с правой стороны американского EP-3, при этом скорость сближения характеризовалась как "чрезмерная". При этом Су-27 приблизился к самолету ВВС США на расстояние пяти футов (около 1,5 метра). Затем российский самолет вышел на траекторию полета американского и выполнил резкий уход вниз, что привело к тому, что американский экипаж почувствовал сильную турбулентность.

Маневр российского самолета ВВС США назвали небезопасным и отметили, что подобные действия несут риск "катастрофических последствий". Представитель ведомства Хезер Науэрт, комментируя инцидент, обвинила российскую сторону в пренебрежении международными нормами и грубом нарушении соглашения о "предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года".

Минобороны России сообщило, что Су-27 перехватил самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США над нейтральными водами. В ведомстве опровергли утверждения американской стороны о том, что сближение было "небезопасным". Экипаж российского истребителя сопровождал самолет-разведчик с соблюдением всех мер безопасности, не позволив нарушить воздушное пространство страны, подчеркнули в Москве.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik ответил на вопрос, зачем в США продолжают публиковать видео перехвата.

"Это в некотором смысле попытка дискредитации вооруженных сил РФ и в целом самой России. С другой стороны, такие видео больше напоминают жалобы в интернете, которые иногда выкладывают какие-то дети, жалуясь, что с ними где-то строго обошлись. Вот они напоминают этих детей, которые пытаются нашалить, их ставят на место, а они пытаются таким образом воздействовать на общественное мнение. Не знаю, почему американским военным присуща такая форма мышления. Нашим военным, по крайней мере, не присуще жаловаться. Разные у нас ценности с Пентагоном", – отметил Александр Перенджиев.