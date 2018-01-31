Шойгу рассказал о поставках перспективных образцов военной техники в армию

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Более 3,5 тысяч перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) поступили в ВС РФ в 2017 году, заявил в среду министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Он отметил, что в ВС РФ было поставлено "свыше 110 самолетов и вертолетов, два боевых корабля, три бригадных комплекта ОТРК "Искандер-М", девять зенитных ракетных систем и комплексов различного класса, 116 крылатых ракет оперативно-тактического назначения "Калибр", более 400 единиц бронетанкового вооружения".
По словам главы российского военного ведомства, войска в плановом порядке также получили инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы.
В четвертом квартале прошлого года на предприятиях промышленности приняты и поставлены в войска новые и отремонтированные образцы ВВСТ: ОТРК "Искандер-М", истребители Су-27СМ3, вертолеты Ми-28УБ, сторожевой корабль "Адмирал Макаров" и другие.