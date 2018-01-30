В Дагестане военнослужащих подняли по тревоге для проверки боеготовности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв — РИА Новости. Подразделения и органы управления мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Дагестане, подняты по тревоге в рамках проведения проверки боевой готовности, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Проверка проходит под руководством командующего 58-й общевойсковой армии ЮВО генерал-майора Евгения Никифорова.

"На учение, которое продлится до 2 февраля текущего года, привлечено свыше двух тысяч военнослужащих, задействовано около 300 единиц военной техники", — сказал Астафьев. По его словам, военнослужащим предстоит совершить марш в район выполнения учебно-боевых задач на полигон Дальний, где они отработают вопросы подготовки и ведения боевых действий.

В ходе выдвижения к месту учения военнослужащие также отработают действия подразделений при налете авиации условного противника, преодоление зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления.