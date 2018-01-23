Бондарев рассказал о возможных претендентах на покупку С-400

15:4423.01.2018
(обновлено: 15:49 23.01.2018)
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сирия, Ирак, Судан и Египет являются возможными претендентами на покупку у России зенитных ракетных комплексов С-400, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Среди возможных претендентов на закупку – Сирия, Ирак, Судан, Египет. Все те, кто чувствует угрозу своей безопасности со стороны террористических организаций и стран НАТО", — сказал сенатор.
Бондарев считает, что многие страны Ближнего Востока и Северной Африки будут стремится приобрести "эти суперсовременные ПВО".
Сенатор подчеркнул, что Турция, будучи членом НАТО, даже "предпочла поставить под угрозу своим отношения с натовским руководством, отдав приоритет укреплению обороноспособности" и приняла решение о покупке российских С-400.
Эти ракетно-зенитные комплексы являются "уникальными" и мировой спрос на них будет расти, убежден глава комитета.
"Другое дело, что не всем желающим эти вооружения нужно продавать", — заявил Бондарев.
Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщила в сентябре пресс-служба российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Турецкий премьер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за комплексы C-400.
Мобильная зенитная ракетная система дальнего действия С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
С-400 "Триумф" (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — это зенитный ракетный комплекс нового поколения.
Система предназначена для защиты объектов от ударов авиации или баллистических ракет противника, в том числе в условиях радиоэлектронного противодействия.
Комплекс ПВО С-400 может применяться ночью и днем в любых географических и погодных условиях даже при сильном радиоэлектронном противодействии.
"Триумф" создан на основе действующих российских комплексов С-300, но обладает существенно лучшими тактико-техническими возможностями: по эффективности, по зоне охвата, а также по многообразию целей.
В состав С-400 входят: пункт боевого управления с радиолокационным комплексом обнаружения, до шести зенитных ракетных комплексов, управляемые ракеты двух типов, а также всевысотная РЛС и передвижная вышка для антенного поста.
Военнослужащие у пульта управления транспортно-пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Все процессы боевой работы "Триумфа" — обнаружение, распределение целей между ЗРК, их захват, сопровождение и опознавание, выбор типа ракет, пуск, захват и наведение, а также оценка результатов стрельбы — автоматизированы.
Служащие боевых расчетов зенитного ракетного полка соединения ПВО Восточного военного округа на боевом дежурстве по противовоздушной обороне.
После торжественного ритуала заступления на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" были развернуты на позициях и приступили к охране воздушного пространства Приморья.
ЗРК способен поразить аэродинамические цели на расстоянии более 250 километров и высоте до 27 километров, а баллистические цели - на расстоянии до 60 километров.
Командный пункт системы "Триумф" может обеспечить интегрирование зенитно-ракетной системы в структуру управления любой системы ПВО.
Все средства комплекса С-400 размещаются на колесных шасси высокой проходимости, поэтому их можно перевозить железнодорожным, водным и воздушным транспортом.
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" была принята на вооружение российской армии 28 апреля 2007 года. Первый дивизион и командный пункт ЗРС "Триумф" заступил на боевое дежурство в том же году в Подмосковье.