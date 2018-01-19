Борьба за плацдарм. Россия и США устроили в Сирии "гонку военных баз"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Десятки боевых самолетов, эшелонированная система ПВО, военный городок с благоустроенным бытом и развитая инфраструктура — за два с небольшим года Россия успела основательно "окопаться" в Сирии. И не собирается уходить оттуда даже после окончательной победы над терроризмом. Постоянное военное присутствие на Ближнем Востоке сулит немалую выгоду как с экономической, так и с геополитической точек зрения. Сирия граничит с Турцией, Ираком, Иорданией, Израилем и Ливаном, контролирует значительную часть восточного побережья Средиземного моря. Тот, кто здесь закрепился, может влиять на целый регион. Это понимают и американцы.
На этой неделе портал Defense News опубликовал аналитический материал, сравнив уровень военного присутствия России и США в Сирии. По мнению издания, обе стороны ведут активную "гонку военных баз" и стараются расширить свое влияние в ближневосточном государстве. О том, кто выигрывает в этом соревновании, — в материале РИА Новости.
"Школы" для боевиков
Не секрет, что американские войска с точки зрения международного права находятся в Сирии незаконно. Правительство страны официально не приглашало их на свою землю и не давало разрешения на строительство военных объектов и инфраструктуры. Тем не менее Пентагон успел организовать в Сирии несколько своих "филиалов". Defense News указывает на два из них: военные базы Табка неподалеку от Ракки и Эт-Танф у границы с Ираком и Иорданией на юго-востоке.
На первой до войны базировалась 21-я эскадрилья фронтовых истребителей МиГ-21МФ сирийских ВВС, а также 24-я бригада военно-транспортных вертолетов Ми-8. В августе 2014 года аэродром захватили боевики ИГ*. Подразделения "Демократических сил Сирии" выбили террористов с базы в ходе наступления на Ракку. Об ожесточенности боев за Табку можно судить по спутниковым снимкам: единственная взлетно-посадочная полоса аэродрома полностью разбита, на ней сотни воронок. Еще весной прошлого года, согласно сообщениям СМИ, туда были переброшены несколько инженерных команд ВВС США, которые работали в круглосуточном режиме, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру. Сегодня Табка способна ограниченно принимать вертолеты, однако необходимость в этом частично отпала после взятия Ракки. В настоящий момент база используется в качестве тренировочного лагеря. Американские инструкторы обучают здесь курдские отряды.
В своем материале портал Defense News не упомянул американские военные объекты, развернутые на севере Сирии в районах, подконтрольных курдским формированиям. Самые серьезные — аэродром вблизи города Кобани на севере провинции Алеппо и база Румейлан на северо-востоке мухафазы Хасеке. Через них американцы снабжают "Демократические силы Сирии" оружием, боеприпасами, медикаментами и прочим снаряжением. Оба аэродрома могут принимать тяжелые транспортные самолеты С-17 и С-130, оба укреплены по всем правилам фортификационного искусства. Информации о том, базируются ли здесь американские самолеты тактической авиации, в открытых источниках нет. Это маловероятно, поскольку основной аэродром, используемый ВВС США в регионе, — турецкий Инджирлик — находится относительно недалеко. Но, учитывая напряженные отношения между Анкарой и Вашингтоном и их разногласия по курдскому вопросу, в будущем базы Румейлан и Кобани могут стать основными для американских самолетов, задействованных в Сирии.
Российская цитадель
На базе оборудованы склады хранения боеприпасов и топлива, пункты заправки и ремонта техники, современные полевые пункты питания, банно-прачечные комплексы, хлебозаводы, медпункты и многое другое. Личный состав размещается в специальных комфортабельных блоках-контейнерах. Вокруг развернуты мощные оборонительные рубежи, задействованы современные средства ПВО и радиоэлектронной борьбы. На отдельных направлениях Хмеймим прикрывают танки Т-90.
Российская авиагруппа, находящаяся на базе, представлена штурмовиками Су-25, истребителями Су-35 и Су-30СМ, фронтовыми бомбардировщиками Су-24 и Су-34, а также вертолетами — ударными Ми-35, Ми-28, Ка-52 и транспортными Ми-8. Для разведывательного сопровождения авиации применяются самолеты Ту-214Р и А-50. Кроме того, развернуты пункты управления беспилотными летательными аппаратами. Здесь же находится штаб всей российской группировки в стране и базируются подразделения спецназа.
ВКС России использует также подконтрольные сирийскому правительству военные объекты в других частях страны в качестве аэродромов подскока и перевалочных пунктов. Их на сегодняшний день около десятка. В частности, СМИ сообщали, что российские вертолеты во время операции по освобождению Пальмиры временно базировались на аэродроме Тияс к востоку от древнего города.
Подведем итоги. Хмеймим — крупнейший, самый мощный и наиболее защищенный иностранный военный объект в Сирии. Можно сказать, что эта база — Вооруженные силы России в миниатюре как по составу развернутых здесь подразделений и частей, так и по задействованному для ее обороны вооружению. Американские объекты в стране — это либо тренировочные лагеря, либо перевалочные пункты, либо аэродромы с ограниченными возможностями. Тем не менее недооценивать их нельзя: Пентагон не раз демонстрировал способность быстро наращивать свои силы в самых разных уголках мира.