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Борьба за плацдарм. Россия и США устроили в Сирии "гонку военных баз"

08:0019.01.2018
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкРоссийские летчики готовятся к посадке в истребитель Су-30 перед вылетом с аэродрома Хмеймим в Сирии. 5 октября 2015Российские летчики готовятся к посадке в истребитель Су-30 перед вылетом с аэродрома Хмеймим в Сирии. 5 октября 2015
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Десятки боевых самолетов, эшелонированная система ПВО, военный городок с благоустроенным бытом и развитая инфраструктура — за два с небольшим года Россия успела основательно "окопаться" в Сирии. И не собирается уходить оттуда даже после окончательной победы над терроризмом. Постоянное военное присутствие на Ближнем Востоке сулит немалую выгоду как с экономической, так и с геополитической точек зрения. Сирия граничит с Турцией, Ираком, Иорданией, Израилем и Ливаном, контролирует значительную часть восточного побережья Средиземного моря. Тот, кто здесь закрепился, может влиять на целый регион. Это понимают и американцы.

На этой неделе портал Defense News опубликовал аналитический материал, сравнив уровень военного присутствия России и США в Сирии. По мнению издания, обе стороны ведут активную "гонку военных баз" и стараются расширить свое влияние в ближневосточном государстве. О том, кто выигрывает в этом соревновании, — в материале РИА Новости.

"Школы" для боевиков

Не секрет, что американские войска с точки зрения международного права находятся в Сирии незаконно. Правительство страны официально не приглашало их на свою землю и не давало разрешения на строительство военных объектов и инфраструктуры. Тем не менее Пентагон успел организовать в Сирии несколько своих "филиалов". Defense News указывает на два из них: военные базы Табка неподалеку от Ракки и Эт-Танф у границы с Ираком и Иорданией на юго-востоке.

© AP Photo / Syrian Democratic ForcesБойцы СДС в Табке, Сирия
© AP Photo / Syrian Democratic Forces
Бойцы СДС в Табке, Сирия

На первой до войны базировалась 21-я эскадрилья фронтовых истребителей МиГ-21МФ сирийских ВВС, а также 24-я бригада военно-транспортных вертолетов Ми-8. В августе 2014 года аэродром захватили боевики ИГ*. Подразделения "Демократических сил Сирии" выбили террористов с базы в ходе наступления на Ракку. Об ожесточенности боев за Табку можно судить по спутниковым снимкам: единственная взлетно-посадочная полоса аэродрома полностью разбита, на ней сотни воронок. Еще весной прошлого года, согласно сообщениям СМИ, туда были переброшены несколько инженерных команд ВВС США, которые работали в круглосуточном режиме, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру. Сегодня Табка способна ограниченно принимать вертолеты, однако необходимость в этом частично отпала после взятия Ракки. В настоящий момент база используется в качестве тренировочного лагеря. Американские инструкторы обучают здесь курдские отряды.

Американская военная техника в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Delil Souleiman
Генштаб обвинил США в подготовке боевиков на военных базах в Сирии‍
База Эт-Танф на юго-востоке страны также служит Пентагону в качестве школы для боевиков вооруженной оппозиции. В декабре Минобороны России обвинило США в прямой поддержке ИГ*. Спикер ведомства Игорь Конашенков назвал Эт-Танф черной дырой, откуда совершают вылазки мобильные группы террористов псевдохалифата. Эти отряды наносили удары в тыл и фланги частей Сирийской арабской армии, с боями продвигавшихся на восток страны. Официально представители Пентагона заявляли, что инструкторы США, Великобритании и Норвегии занимаются в Эт-Танфе подготовкой боевиков "новой сирийской армии". Вместе с тем западные СМИ неоднократно сообщали, что на эту базу американцы перебросили большое число единиц ствольной и реактивной артиллерии — в частности РСЗО HIMARS. Вероятно, для обороны Эт-Танфа от Сирийской арабской армии. Здесь же американцы построили с нуля короткую площадку, способную принимать вертолеты, конвертопланы и самолеты с укороченным взлетом и посадкой (например, F-35). Кроме того, как отмечают СМИ, были замечены бронетранспортеры Stryker и другая легкая техника.

© AFP 2018 / StringerВоенно-транспортный самолет ВВС США С-130 Hercules на авиабазе Инджирлик в Турции
© AFP 2018 / Stringer
Военно-транспортный самолет ВВС США С-130 Hercules на авиабазе Инджирлик в Турции

В своем материале портал Defense News не упомянул американские военные объекты, развернутые на севере Сирии в районах, подконтрольных курдским формированиям. Самые серьезные — аэродром вблизи города Кобани на севере провинции Алеппо и база Румейлан на северо-востоке мухафазы Хасеке. Через них американцы снабжают "Демократические силы Сирии" оружием, боеприпасами, медикаментами и прочим снаряжением. Оба аэродрома могут принимать тяжелые транспортные самолеты С-17 и С-130, оба укреплены по всем правилам фортификационного искусства. Информации о том, базируются ли здесь американские самолеты тактической авиации, в открытых источниках нет. Это маловероятно, поскольку основной аэродром, используемый ВВС США в регионе, — турецкий Инджирлик — находится относительно недалеко. Но, учитывая напряженные отношения между Анкарой и Вашингтоном и их разногласия по курдскому вопросу, в будущем базы Румейлан и Кобани могут стать основными для американских самолетов, задействованных в Сирии.

Российская цитадель

Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото : Минобороны России
Заноза для НАТО. Чем займутся российские военные в Сирии после разгрома ИГ*
Помимо перечисленных объектов, американцы развернули в стране еще несколько вертолетных площадок и тренировочных лагерей поменьше. Однако ни один из них по своей защищенности и инфраструктуре не может сравниться с авиабазой Хмеймим. Российские военные неплохо обжились в Латакии: небольшой палаточный лагерь, разбитый вблизи взлетно-посадочных полос, за два года превратился в полноценный город. Здесь есть все для максимально комфортного несения службы в непростых условиях жаркого засушливого климата.

На базе оборудованы склады хранения боеприпасов и топлива, пункты заправки и ремонта техники, современные полевые пункты питания, банно-прачечные комплексы, хлебозаводы, медпункты и многое другое. Личный состав размещается в специальных комфортабельных блоках-контейнерах. Вокруг развернуты мощные оборонительные рубежи, задействованы современные средства ПВО и радиоэлектронной борьбы. На отдельных направлениях Хмеймим прикрывают танки Т-90.

© Фото : Министерство обороны РФПодготовка экипажей ВКС России к вылету на Родину с авиабазы Хмеймим
© Фото : Министерство обороны РФ
Подготовка экипажей ВКС России к вылету на Родину с авиабазы Хмеймим

Российская авиагруппа, находящаяся на базе, представлена штурмовиками Су-25, истребителями Су-35 и Су-30СМ, фронтовыми бомбардировщиками Су-24 и Су-34, а также вертолетами — ударными Ми-35, Ми-28, Ка-52 и транспортными Ми-8. Для разведывательного сопровождения авиации применяются самолеты Ту-214Р и А-50. Кроме того, развернуты пункты управления беспилотными летательными аппаратами. Здесь же находится штаб всей российской группировки в стране и базируются подразделения спецназа.

Авиабаза Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Путин назвал Тартус и Хмеймим важными форпостами защиты России
Вторая крупная российская база в стране — пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. Еще в сентябре 2013 года Россия объявила о возобновлении своего военно-морского присутствия в Средиземном море. Сводная эскадра не смогла бы эффективно действовать в регионе без поддержки с суши. В 2015 году ПМТО подвергли масштабной реконструкции. Штат специалистов на объекте увеличился до 1700 человек. Что именно происходит в Тартусе сейчас — тайна за семью печатями. Известно, что 3 декабря 2016 года Владимир Путин утвердил "Распоряжение о подписании соглашения между Россией и Сирией о расширении территории пункта обеспечения ВМФ России в районе порта Тартус и заходах военных кораблей России в территориальное море Сирии" — это, вероятно, означает строительство полноценной военно-морской базы. По данным из открытых источников, порт после реконструкции сможет принимать одновременно надводные корабли первого и второго рангов, крупнотоннажные баржи, подводные лодки, в том числе атомные.

ВКС России использует также подконтрольные сирийскому правительству военные объекты в других частях страны в качестве аэродромов подскока и перевалочных пунктов. Их на сегодняшний день около десятка. В частности, СМИ сообщали, что российские вертолеты во время операции по освобождению Пальмиры временно базировались на аэродроме Тияс к востоку от древнего города.

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкЛетчик у российского транспортно-штурмового вертолета МИ-8АМШТ на аэродроме Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Летчик у российского транспортно-штурмового вертолета МИ-8АМШТ на аэродроме Хмеймим в Сирии

Подведем итоги. Хмеймим — крупнейший, самый мощный и наиболее защищенный иностранный военный объект в Сирии. Можно сказать, что эта база — Вооруженные силы России в миниатюре как по составу развернутых здесь подразделений и частей, так и по задействованному для ее обороны вооружению. Американские объекты в стране — это либо тренировочные лагеря, либо перевалочные пункты, либо аэродромы с ограниченными возможностями. Тем не менее недооценивать их нельзя: Пентагон не раз демонстрировал способность быстро наращивать свои силы в самых разных уголках мира.

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