Россия и США ведут "гонку военных баз" в Сирии, пишет Defense News

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия и США устроили "гонку военных баз" в Сирии в связи с тем, что каждая из сторон намерена расширить свое присутствие в ближневосточном государстве и противостоять ассиметричным угрозам, пишет Defense News.

Как отмечает издание со ссылкой на источники, США имеют военную базу в Эт-Табке недалеко от Ракки. Ранее этот объект был сирийской авиабазой, сейчас на этой базе американские инструкторы тренируют курдские отряды. Еще один военный объект, как пишет Defense News, строится в Эт-Танфе, куда американские войска не пускают российские и правительственные силы.

Россия, в свою очередь, имеет две военные базы на сирийской территории: авиабаза в Хмеймиме и военно-морская база в Тартусе. При этом издание напоминает, что российские объекты созданы в Сирии с согласия официальных сирийских властей.

Как отмечает отставной генерал ливанской армии Вахби Катыша, соперничество России и США на сирийской территории, в том числе в контексте создания военных баз, обусловлено стратегическим положением Сирии. По его словам, это государство является воротами на Ближний Восток и в Персидский залив, поэтому Россия намерена вернуться в данный регион в качестве великой державы.

Он также подчеркнул, что военная операция в Сирии позволила России нарастить экспорт вооружений. В частности, соглашение между Россией и Саудовской Аравией о поставках С-400 "Триумф" , как пишет Defense News, стало прямым результатом успешных действий российских военных в Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с весны 2011 года. Россия приступила к военной операции против террористических группировок в сентябре 2015 года по официальному запросу сирийских властей. В середине декабря прошлого года президент России Владимир Путин дал приказ вывести российскую группировку войск из Сирии.

Коалиция во главе с США, в свою очередь, начала военную операцию в Сирии в 2014 году без официального разрешения Дамаска.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>