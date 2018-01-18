МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Андрей Станавов. Разгром семи немецких дивизий и сухопутный коридор, пробитый вдоль Невы к задыхающейся в осаде северной столице, — в четверг, 18 января, исполняется ровно 75 лет со дня прорыва блокадного кольца вокруг Ленинграда. Войска Волховского и Ленинградского фронтов мощными ударами навстречу друг другу рассекли оборону вермахта и за несколько дней отбросили противника от берега Ладоги на 12 километров. Немцы в этой битве потеряли около 30 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Спустя три недели после прорыва проложили железную дорогу, и в Ленинград пошли первые поезда с продовольствием и боеприпасами, улучшилась подача электроэнергии. О том, как советским войскам в ходе операции "Искра" удалось перекусить стальной ошейник гитлеровских дивизий, душивший город с сентября 1941-го, — в материале РИА Новости.

Неприступные километры

К решению об очередной попытке прорыва блокады Ленинграда ставка ВГК пришла на волне успехов советских войск под Сталинградом. Масштабное контрнаступление и окружение группировки Паулюса зимой 1942-го в корне переломило ситуацию на фронте, создав хорошие предпосылки для новых стратегических операций.

Для деблокирования осажденного города главные удары было решено нанести под Шлиссельбургом — в самой узкой части выступа немецкой обороны, примыкавшего к Ладожскому озеру. В этом месте рубежи передовых частей Ленинградского и Волховского фронтов разделяли каких-то 15 километров оккупированной земли, вдоль и поперек перепаханной немецкими траншеями и противотанковыми рвами. Этот район лучше всего подходил для нанесения двух стремительных встречных ударов — с запада (изнутри кольца) и с востока.

За годы блокады вермахт успел здесь основательно окопаться. Так называемый шлиссельбургско-синявинский выступ представлял собой мощный укрепрайон, удерживаемый пятью прекрасно вооруженными и укомплектованными дивизиями группы армий "Север". Опасаясь прорыва, противник стянул сюда 700 орудий и минометов, а также до полусотни танков. Оборону в районе держал 26-й армейский корпус генерала Лейзера и части 54-го корпуса.

Многочисленные дзоты, опорные пункты и закопанные в грунт трофейные советские танки соединялись широкими валами из бревен и земли. Политые водой, валы схватывались на морозе и становились прочными, как бетон. Пространство между узлами сопротивления было перетянуто колючей проволокой, плотно заминировано и простреливалось перекрестным огнем. Сверху все это хозяйство прикрывали "Юнкерсы" и "Мессершмиты" 1-го воздушного флота люфтваффе.

Место встречи изменить можно

Командующим Ленинградским и Волховским фронтами удалось в сжатые сроки нарастить ударные "кулаки" под Шлиссельбургом за счет резервов и переброски сил с других направлений. Изнутри блокадного кольца на 13-километровом участке прорыва сосредоточили почти две тысячи орудий и минометов, а снаружи, на участке Волховского фронта, плотность артиллерии местами достигала 365 единиц на километр. С неба операцию поддерживали летчики 13-й (Ленинградский фронт) и 14-й (Волховский фронт) воздушных армий. С моря — корабли Балтийского флота.

© Инфографика Операция «Искра» © Инфографика Операция «Искра»

Атаковать условились одновременно с двух направлений, причем войска обоих фронтов по плану должны были встретиться у Рабочих поселков № 2 и 6. Если бы одна из сторон вышла туда раньше другой, то следовало прорываться дальше, до встречи со своими. Чтобы скрыть от противника подготовку наступления, технику и личный состав перемещали только ночью или в нелетную погоду, все обсуждения и совещания проходили в условиях абсолютной секретности. Историки отмечают, что полной картиной предстоящего удара владели не более полутора десятков человек. Это помогло — немцы чувствовали неладное, но до последнего не знали, когда и куда именно ударят русские.

Усиленные для прорыва 2-я ударная армия генерал-лейтенанта Романовского (Волховский фронт) и 67-я армия генерал-майора Духанова (Ленинградский фронт) были готовы к бою еще 1 января 1943-го, но в планы военных вмешалась погода. Из-за оттепели раскисли торфяные болота, а на Неве, через которую предстояло переправляться, подтаял лед. Операцию пришлось отложить на две недели.

Сталин так беспокоился за успех предстоящего наступления, что срочно отозвал с Воронежского фронта и отправил под Ленинград генерала армии Георгия Жукова, поручив ему координировать операцию. Тот проинспектировал части и пришел к выводу, что танков, пушек и боеприпасов на направлении главного удара все же недостаточно. Кроме того, он выявил ряд недочетов в тактике. С одобрения Сталина запасы снарядов пополнили, технику между подразделениями перераспределили более грамотно.

Битва у Ладоги

Утро 12 января. На участках прорыва загрохотали первые залпы советской артиллерии. Позиции немцев почти два с половиной часа методично утюжат из сотен сухопутных и корабельных стволов, по штабам и опорным пунктам массированно работает авиация. Немецкие траншеи накрывают волны разрывов тяжелых снарядов. Практически одновременно с завершением артподготовки в атаку под прикрытием огневого вала поднимается пехота обеих ударных групп. Наступающие изнутри блокадного кольца стрелковые дивизии с ходу форсируют Неву по льду и вгрызаются в боевые порядки вермахта. Несмотря на мощную артиллерийскую обработку, ожившие немецкие окопы встречают советских солдат шквальным пулеметно-артиллерийским огнем.

Тяжелых и средних танков у наступающих нет — их не выдержал бы тонкий лед, поэтому приходится довольствоваться поддержкой легких Т-60, БТ-5, Т-26 и бронеавтомобилями. Они, словно картонные, вспыхивают под ударами бронебойных снарядов противотанковых пушек гитлеровцев. Вскоре наступление 67-й армии захлебывается, к концу дня удается вклиниться в оборону противника всего на три километра. Темпы прорыва снижают непроходимые торфяники и минные поля.

Не легче обстановка и с внешней стороны кольца, в полосе атаки 2-й ударной, идущей с востока. На левом фланге наступают части 8-й армии. Немцы яростно сопротивляются. Увязшие в боях стрелковые дивизии за день захватили три траншеи и пробились на пару-тройку километров к западу. Вскоре бойцы 327-й стрелковой овладели особо укрепленным опорным пунктом гитлеровцев — рощей "Круглая". Это первый сокрушительный удар по всей системе немецкой обороны в этом районе. Понимая серьезность ситуации, немецкое командование экстренно затыкает зоны прорыва тремя свежими пехотными дивизиями. Начинаются бесконечные изматывающие контратаки. Под угрозой окружения некоторые прорвавшиеся части 67-й армии откатываются назад.

Примечательно, что именно здесь, в ходе операции "Искра" под Ленинградом, советские войска впервые подбили и захватили новейшие немецкие тяжелые танки Panzerkampfwagen VI Ausf. H1 — легендарные "Тигры", которые затем тщательно изучат специалисты в Кубинке.

Тринадцатого и четырнадцатого января командование обоих фронтов вводит свежие части вторых эшелонов. С новыми силами удается прижать и частично блокировать немецкую группировку у Шлиссельбурга, где бушуют тяжелейшие бои. Зона прорыва понемногу расширяется. Бойцы лыжной бригады 2-й ударной армии обходят немцев по льду Ладожского озера и атакуют их с тыла у населенного пункта Липка.

Рвущиеся навстречу друг другу войска Ленинградского и Волховского фронтов разделяет лишь пара километров. Гитлеровцы лихорадочно перебрасывают с юга еще две дивизии — пехотную и эсэсовскую с говорящим названием "Полицай". Они с колес ввязываются в битву, но остановить стремительно смыкающиеся клещи двух советских ударных группировок уже не могут.

Утром 18 января части Ленинградского и Волховского фронтов встречаются в Рабочих поселках № 5 и № 1. Кольцо вокруг Ленинграда разорвано.

Коридор жизни

В тот же день ударные советские подразделения выбивают немцев из Шлиссельбурга, зачищают южный берег Ладоги, расширяют пробитый коридор до 8-11 километров и единым фронтом разворачиваются на юго-запад, в направлении обжитых и укрепленных немцами Синявинских высот. Однако взять их с ходу и продвинутся к Кировской железной дороге уже не получается — сказываются большие потери, солдаты измотаны боями, иссякают боеприпасы.

Кроме того, за последние дни гитлеровцы успели подтянуть сюда части пяти дивизий, десятки стволов артиллерии, превратив и без того неплохо укрепленные высоты в неприступную крепость. Предприняв несколько неудачных попыток штурма, войска 67-й и 2-й ударной армий перешли к глухой обороне, удерживая завоеванный сухопутный коридор. Спустя каких-то три недели в Ленинград по нему пойдут первые поезда с боеприпасами, продовольствием и сырьем.

Эта победа досталась дорогой ценой. Войска Ленинградского фронта потеряли более 40 тысяч человек ранеными и убитыми, а Волховского — более 70 тысяч. И хотя днем полного снятия блокады Ленинграда в ходе Ленинградско Новгородской операции официально считается 27 января 1944 года, операция "Искра" позволила частично деблокировать осажденный город и заметно облегчить его положение. До этого с Большой землей город соединяла лишь знаменитая "Дорога жизни", проложенная по льду Ладожского озера. Летом продовольствие возили баржами и доставляли по воздуху. В общей сложности блокада длилась 900 дней и стала самой кровопролитной в истории человечества: от голода и артобстрелов погибло свыше 640 тысяч мирных жителей.