Россия поставит Казахстану вертолет Ми-171А2

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. "Вертолеты России" поставит Казахстану один вертолет Ми-171А2, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе холдинга.

Ранее гендиректор "Вертолетов России" заявлял, что первый контракт на поставку этих машин заключен с Индией. С Казахстаном был подписан меморандум о сотрудничестве. Сообщалось о готовности поставлять, в том числе, и Ми-171А2.

"В конце 2017 года заключены контракты на поставку двух Ми-171А2 в интересах компаний из Индии и Казахстана. Еще две машины весной 2018 года планируется передать "UTair – Вертолетные услуги" (подразделение авиакомпании UTair) для опытной эксплуатации", — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, для проверки противообледенительных систем вертолета две машины будут тестироваться в Якутии при температуре —50 … —45 ° C. Всего планируется выполнить порядка 20 вылетов.

Многоцелевой вертолет Ми-171А2 представляет собой глубокую модернизацию машин семейства Ми-8/Ми-17. В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений относительно базовой модели. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления. В связи с увеличением мощности силовой установки усилена трансмиссия.

Применение цифрового пилотажно-навигационного комплекса с дисплейной индикацией данных позволило сократить состав экипажа до двух человек. Введение в состав бортового электронного оборудования аппаратуры диагностики и контроля состояния основных систем повысило надежность вертолета и дало возможность сократить затраты времени на его техническое обслуживание.