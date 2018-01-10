В Турции госпитализировали моряка с судна Черноморского флота России

АНКАРА, 10 янв – РИА Новости. Член экипажа килекторного судна КИЛ-158 Черноморского флота ВМФ РФ был госпитализирован в связи с заболеванием в Турции, сообщил турецкий генштаб.

"Седьмого января по время прохода через пролив Дарданеллы вспомогательного судна КИЛ-158, принадлежащего РФ, один из членов команды почувствовал недомогание, после чего поступил запрос на оказание медицинской помощи на берегу. В результате координации военного командования и наземных служб член экипажа был снят с корабля и доставлен в городскую больницу города Чанаккале. Лечение больного в настоящий момент продолжается. С ним находятся специально выделенные ВМС офицеры, один из которых является военным врачом", — говорится в полученном РИА Новости сообщении турецкого военного ведомства.