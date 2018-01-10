Источник сообщил о развертывании дивизиона С-400 на границе с Украиной

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости. Новый, второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной, сообщил РИА Новости в среду источник в силовых структурах полуострова.
"Задача второго дивизиона комплекса С-400 — вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить представляющие угрозы для Крыма воздушные объекты со стороны Украины", — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что Украина усиливает агрессивную риторику в отношении Крыма и проводит испытания крылатых ракет.
"Эти испытания украинских ракет представляют опасность для полуострова, так как траектория их полета практически непредсказуема. Во избежание "случайностей", в Крыму формируется эшелонированная система противовоздушной обороны, и задачи дивизиона С-400 под Севастополем состоят в том, чтобы подобные угрозы ликвидировать на дальних дистанциях", — отметил собеседник агентства.
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