В Приморье авиаполк ВВО получил на вооружение шесть новых вертолетов

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Авиаполк армейской авиации Восточного военного округа в Приморье получил на вооружение 5 новых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ и один Ми8АМТШ-В, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

"Экипажи совершили перелёт с Улан-Удэнского авиационного завода к месту постоянной дислокации. В общей сложности вертолёты совершили перелёт протяженностью более 2 тысяч километров", — говорится в сообщении.

Вскоре экипажи вертолетов приступят к плановой боевой учебе.

Вертолеты Ми-8АМТШ предназначены для транспортировки личного состава, грузов внутри кабины и на внешней подвеске. Они могут применяться в том числе и для проведения спасательных операций, нести на себе различное вооружение. Вертолет получил усиленную бронезащиту (облегченная металлокерамическая броня), а также новую авионику. Новый комплекс авионики вертолета также включает метеорадар, очки ночного видения пилота, аппаратуру спутниковой навигации и инфракрасную аппаратуру. Комплекс обороны вертолета Ми-8АМТШ включает в себя систему отстрела ловушек АСО-2В и экранно-выхлопные устройства.