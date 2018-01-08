Обман массового поражения. Как враги на войне морочат друг другу голову

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Умение ввести противника в заблуждение с древнейших времен считается одним из важнейших качеств хорошего полководца. Легендарный китайский военачальник Сунь-Цзы еще в IV веке до нашей эры писал: "Война — это путь обмана". Дезориентированного, деморализованного и сбитого с толку врага победить гораздо проще, чем собранного, подготовленного и мотивированного. Это правило остается актуальным и в наше время, что неоднократно подтверждал опыт войн и вооруженных конфликтов ХХ-ХХI веков. РИА Новости публикует подборку самых ярких примеров военной хитрости разных лет.

"Испорченный телефон"

Во время Великой Отечественной войны советская разведка вела массированную кампанию по дезинформации германского командования самыми различными способами, в том числе основанными на так называемой радиоигре — "вбросе" ложной информации в эфир посредством захваченных у противника передатчиков. Случалось, что 70 таких операций велись одновременно. Благодаря радиоигре советской контрразведке удалось задержать более 400 агентов и кадровых сотрудников немецких спецслужб, дезориентировать множество частей и соединений вермахта, сорвать стратегические планы противника. Немецкие части неоднократно попадали в засады и "котлы", когда их командиры получали по радиосвязи на первый взгляд логичные "приказы".

Одной из последних крупных советских радиоигр военного периода стала "Операция "Березино", стартовавшая в августе 1944-го. Советская разведка задействовала в ней пленного подполковника немецкой армии Генриха Шерхорна. Он играл роль командира мифической воинской части вермахта численностью около двух тысяч человек, которая якобы скрывалась в лесах Белоруссии в районе реки Березины. "Лишенцы" не имели связи с командованием, испытывали острую нехватку боеприпасов, еды и медикаментов. Эту легенду удалось донести до немецкого командования с помощью советской резидентуры.

Операция "Березино" продолжалась вплоть до конца войны. Для части Шерхорна, который за время операции был произведен немецким командованием в полковники, высылались оружие, продовольствие, деньги. Все отправленные на подмогу люди тут же арестовывались, после обработки часть из них начинала работать на советскую разведку и тем самым включалась в игру. Операция завершилась 5 мая 1945 года, когда Шерхорн получил последнюю радиограмму из Берлина. В ней сообщалось, что из-за тяжелого положения, в котором оказалась Германия, "партизаны" могут рассчитывать только на себя. Абвер так и не понял, что его все это время попросту "дурили".

"Фантомная" бомбежка

Американская авиация начала бомбить Северный Вьетнам в марте 1965 года и первое время практически не встречала сопротивления. Бомбардировщики F-105 Thunderchief летали на высотах, недосягаемых для "зениток" и крупнокалиберных пулеметов противника. Однако к середине 1966 года на вооружении ВВС Демократической Республики Вьетнам (ДРВ) появились первые советские истребители МиГ-21. Спустя несколько месяцев американцы начали нести первые воздушные потери. Бомбардировщики стали летать на задание под прикрытием перехватчиков F-104 Starfighter, однако более маневренные МиГ без труда избегали с ними контакта и целились в первую очередь в "Тандерчифы".

Осенью 1966 года командиром 8-го тактического истребительного крыла ВВС США стал летчик-ас Второй мировой войны полковник Роберт Олдс. Он разработал операцию "Боло", целью которой было вовлечь северовьетнамскую авиацию в бой на невыгодных для нее условиях. Для этого он задействовал новейшие на тот момент истребители F-4 Phantom II, которые должны были "изображать" из себя бомбардировщики.

"Сплошное надувательство"

Второго января 1967 года 28 "Фантомов" поднялись в воздух. Машины шли стандартным маршрутом "Тандерчифов", выдерживали характерные для тех построение, скорость и высоту. Летчики переговаривались по радио, используя специфическую терминологию пилотов-бомбардировщиков. Со стороны истребители действительно выглядели как авиагруппа F-105, отправившаяся на задание без истребительного прикрытия. И вьетнамцы "купились". На перехват противника были подняты все МиГ-21. В скоротечном воздушном бою американцы всего за восемь минут сбили семь и повредили два самолета противника. Внезапность и численное превосходство сыграли решающую роль. Всего за одну операцию ВВС США вывели из строя половину северовьетнамских МиГ-21. Уцелевшие машины ДРВ в дальнейшем не сыграли значительной роли в воздушной войне.

Военная операция, которую страны НАТО провели против Югославии в 1999 году, так и не смогла сломить сербскую армию и лишить ее боевого потенциала. С 24 марта по 10 июня авиация альянса совершила около 38,4 тысячи боевых вылетов. Атакам с воздуха подверглось более 900 целей на территории Сербии и Черногории, на которые было сброшено более 21 тысячи тонн взрывчатки. По разным оценкам, промышленным, транспортным и гражданским объектам СРЮ был нанесен ущерб в размере от 30 до 100 миллиардов долларов. Было уничтожено или серьезно повреждено около 200 промышленных предприятий, нефтехранилищ, энергетических сооружений, разрушены многочисленные объекты инфраструктуры, в том числе 82 железнодорожных и автомобильных моста.

При этом сербская армия, большей частью дислоцировавшаяся на территории Косово, практически не пострадала. В конце 1999-го США бравурно отчитались об уничтожении 120 танков неприятеля, 220 боевых машин пехоты и 450 артиллерийских установок. Впрочем, специальная американская комиссия, отправленная в Косово в 2000-м, назвала совсем другие цифры. Выяснилось, что бомбардировки уничтожили лишь 20 танков, 18 БМП и 20 самоходок и минометов. Подавляющее большинство своих управляемых ракет "воздух-поверхность" (стоимостью более миллиона долларов каждая) западные пилоты израсходовали на… надувные макеты бронетехники, которые сербы расставили везде, где только могли. Уловка сработала, армия сохранила значительную часть своих сил. Это стало одной из причин, почему страны НАТО так и не решились на проведение наземной операции в Косово.

"На испуг"

В истории войн есть множество примеров, когда армия одерживает победу над противником, имеющим численное превосходство, взяв его "на испуг". Утром 9 августа 2008 года четыре российских танка Т-72 вошли в Цхинвал, который к тому моменту контролировался грузинскими войсками. Группа должна была разблокировать окруженных в городе миротворцев. Одной из боевых машин командовал сержант Сергей Мыльников. Танкистам удалось прорваться к позициям миротворческого батальона, однако следовавших с ними мотострелков грузины отсекли шквальным огнем.

Экипаж танка Т-72 под командованием Мыльникова уничтожил в этом бою два танка и три единицы легкой бронетехники. Танкисты спасли окруженных миротворцев, однако атаки на гарнизон не прекратились. Тогда было решено прорываться из города навстречу российским войскам. Единственный уцелевший танк сержанта Мыльникова, растратив весь боекомплект, на максимальной скорости пошел на позиции противника. Грузинская пехота испугалась и отступила, не решившись связываться с грозным (но к тому моменту совершенно "пустым") Т-72. Эта уловка позволила миротворческому батальону выйти из города, забрав раненых и погибших. За проявленные отвагу и находчивость сержант Сергей Мыльников после войны был награжден "Золотой Звездой" Героя Российской Федерации.