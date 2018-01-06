РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Ивашов ожидает американский ультиматум РФ на переговорах по СНВ и РСМД

23:0106.01.2018
(обновлено: 23:33 06.01.2018)
618749
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкРакетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин ЯрРакетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Переговоры по договорам о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) важны для Соединенных Штатов в плане обесценивания российского стратегического ядерного потенциала; возможно, России будут предъявлены ультимативные требования.

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В Совфеде отметили важность заявления США о переговорах по СНВ и РСМД

Об этом заявил РИА Новости в субботу бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России (1996-2001), президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее заявил, что Российской Федерации и Соединенным Штатам Америки предстоят очень важные переговоры по договорам СНВ и РСМД, не уточнив, идет ли речь о регулярных консультациях или о новых инициативах.

Неядерное превосходство Америки

"Сейчас для Соединенных Штатов очень важно девальвировать российский стратегический ядерный потенциал и вовлечь в этот процесс Китай. Это не неожиданная позиция США, а продолжение прежней линии. В 2000 году они провели так называемый ядерный обзор и приняли решение не развивать свои стратегические ядерные вооружения", — сказал Ивашов.

В здании Государственной Думы России. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
России необходим диалог с США по договору РСМД, считают в Госдуме

По его словам, когда Дональд Трамп еще баллотировался на пост президента США и заявлял свою политическую стратегию, эксперты от геополитики предполагали, что именно он будет вести линию на переговорный процесс сокращения стратегических наступательных вооружений.

"Так оно и происходит. США с начала 2000-х годов заняли стратегическую позицию в том, чтобы сокращать потенциал ядерных вооружений и в то же время усиливать другие направления своего военного превосходства. Это концепция быстрого глобального удара — ставка на высокоточное оружие. Затем они создали достаточно мощное главное управление кибервооружений. Развивают направление по созданию массового оружия — беспилотников. Плюс сегодня они возрождают "мягкую силу" как наступательное оружие", — констатировал генерал-полковник.

Он отметил, что США не проводят глубокой модернизации и выводят стратегические ядерные подводные лодки типа "Огайо" из разряда носителей баллистических ракет "Трайдент II". "Они вывели четыре лодки и ставят на каждую более 150 дальнобойных высокоточных крылатых ракет — в неядерном оснащении", — уточнил Ивашов.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Jim Watson
Ракетные планы Трампа нарушат условия договора РСМД, сообщили СМИ

Ультимативные евротомагавки

"По Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США нас обвиняют в том, что Россия его нарушает. И здесь, скорее всего, они будут предъявлять ультимативные требования, запрещающие России развивать наземное направление крылатых ракет", — считает Ивашов.

Договор РСМД, по его словам, ликвидировал ракеты средней дальности наземного базирования как класс. "Американцы ушли из Европы со своими "Першингами", мы полностью уничтожили свои комплексы "Пионер". Сейчас они, скорее всего, будут ультимативно требовать: или вы определенные типы крылатых ракет не развиваете, или американцы официально введут свои ракеты в Европу", — полагает военный аналитик.

"У нас есть подозрения, есть основания, есть соответствующие разведывательные данные, что то, что американцы ставят сегодня на территории Румынии и второй комплекс в Польше, — это не противоракеты (системы ПРО США), а крылатые ракеты типа "Томагавк". Это и есть наземные ракеты средней дальности, которые договором о ракетах средней и меньшей дальности запрещены", — заключил Ивашов.

Зенитный ракетный комплекс средней дальности ЗРК БУК-М2Э
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
"Это такая тактика". Эксперт об американских обвинениях по РСМД

Объекты переговоров

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис.

В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него. В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора. Конгресс США в военном бюджете, принятом в декабре, выделил средства на разработку ракеты наземного базирования, которая прямо нарушает договор.

Американский ракетный комплекс средней дальности BGM-109G Gryphon
© Фото : Public Domain
"Не по адресу". Военный эксперт о новых претензиях НАТО к России по РСМД

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Комментировать
Безопасность
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Nickolay Toporov
Ввод американских ракет с ядерными боеголовками на территорию других стран я бы рассматривал как нарушение договора о не распространении ядерного оружия и принимал бы соответствующие меры...к примеру,размещение ядерного оружия в некоторых странах,воспринимающих США как потенциального врага.
00:10
07.01.2018
ОтветитьНе отвечать
boss.AlexandrSPb
Любые военные договора России с США - это проигрыш для России. Поскольку, во-первых: США - это страна которая не собирается выполнять свои обещания составляя договора так что их можно трактовать по разному. И во-вторых: США считает себя страной которая стоит над законом, потому что она, по её мнению, сама Закон!!! А все остальные - подзаконные, которые и обязаны жить по тому закону, который этот мировой Закон для всей нашей планеты составляет. Чтобы США жили, а все остальные существовали.
00:11
07.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена