МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Мощное ударное вооружение, самое современное электронное оборудование, высокая автономность плавания и заработанная за десятилетия репутация. Сегодня на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде состоится торжественная церемония подъема Андреевского флага на новом фрегате ВМФ России "Адмирал Макаров". Это уже третий сторожевой корабль (СКР) проекта 11356 (глубокая модернизация советской серии 1135 "Буревестник"), который пополнит состав Черноморского флота: в Севастополе уже несут боевую вахту его "старшие братья" — "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен". Эти фрегаты стали первыми кораблями дальней морской зоны, которые ЧФ получил за последние 35 лет. О том, на что способен "Адмирал Макаров", — в материале РИА Новости.

Универсальный корабль

Фрегаты проекта 11356 предназначены для ведения боевых действий как против надводных кораблей, так и против подводных лодок, отражения атак вражеской авиации самостоятельно или в составе соединения, нанесения ударов высокоточным оружием по наземным целям, а также участия в антитеррористических и антипиратских операциях. Эти СКР с полным водоизмещением 4035 тонн являются по-настоящему универсальными и способны решить практически любую задачу на своем театре военных действий. Всего для нужд Черноморского флота Минобороны заказало шесть кораблей этого класса — так называемую "адмиральскую серию". Три оставшихся фрегата — "Адмирал Бутаков", "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов" — уже спущены на воду. Их должны передать ВМФ в 2020-2021 годах.

"Адмирал Макаров" войдет в самое мощное соединение Черноморского флота — 30-ю дивизию надводных кораблей во главе с флагманом, гвардейским ракетным крейсером "Москва". Новые сторожевики со временем станут основной ударной силой этого военно-морского формирования. Каждый из них оснащен восемью ячейками универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) ЗС14 и может дать залп крылатыми ракетами "Калибр-НК" на дальность до 2,5 тысячи километров или противокорабельными "Ониксами" (до 500 километров). Свои боевые возможности "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" неоднократно демонстрировали в 2016-2017 годах, нанося удары высокоточным оружием по базам международных террористов в Сирии.

Для боя накоротке "Адмирал Макаров" вооружен универсальной 100-миллиметровой корабельной артиллерийской установкой АК-190 с дальностью стрельбы до 21 километра. С подводными лодками вероятного противника ему помогут справиться двенадцатиствольный реактивный бомбомет РБУ-6000, а также четыре 533-миллиметровых торпедных аппарата. А для борьбы с воздушными целями фрегат вооружен зенитно-ракетным комплексом "Штиль-1" с дальностью стрельбы до 50 километров. Если же самолету или крылатой ракете противника удастся подобраться слишком близко, по ней отработают две шестиствольные зенитные установки АК-630М.

Весь этот солидный арсенал контролируется системой управления огнем "Пума". Она обеспечивает дальний поиск, захват цели и ее сопровождение. Система управления кораблем представлена новым комплексом "Требование-М". Он самостоятельно обрабатывает всю информацию, поступающую с постов корабля, систематизирует ее и уже в "удобоваримом" виде предоставляет человеку. Сторожевик максимально автоматизирован. Благодаря этому управлять 125-метровым фрегатом могут лишь 180 моряков (из них — 18 офицеров). Кроме того, по штату на борту должны находиться 20 морских пехотинцев и противолодочный вертолет Ка-27ПЛ или Ка-31 с экипажем.

Чтобы корабль получился более защищенным и живучим, специалисты ПСЗ "Янтарь" внедрили в конструкцию надстройки элементы технологии "стелс" и в целом снизили его акустическую заметность. Последнего удалось достичь в том числе благодаря эффективной двухвальной газотурбинной установке типа COCAG. Она состоит из двух форсажных и двух маршевых двигателей, через сложные редукторы приводящих в движение два винта фиксированного шага. Суммарная мощность энергетической установки — 56 тысяч лошадиных сил. Благодаря ей "Адмирал Макаров" может развивать скорость в 30 узлов и уходить в море почти на пять тысяч миль. Максимальная автономность плавания составляет 30 суток.

Верные традициям

Важно отметить, что российская оборонная промышленность строит фрегаты проекта 11356 довольно быстрыми для постсоветского периода темпами. С момента закладки до принятия в строй каждого из трех действующих "Адмиралов" прошло не больше пяти лет. Все дело в том, что эта серия является глубокой модернизацией прекрасно себя зарекомендовавших в ВМФ СССР "Буревестников". С 1968 года было построено 28 кораблей проектов 1135 и 1135М (из них 18 — на "Янтаре"), так что промышленности этот тип СКР хорошо знаком. К слову, два еще советских сторожевика — "Ладный" и "Пытливый" — продолжают нести службу в Черноморском флоте в одной дивизии с "Григоровичем", "Эссеном" и "Макаровым". Их возраст уже подходит к 40-летнему рубежу, но они по-прежнему представляют собой серьезную военную силу.

Моряки всегда уважали "Буревестники" за отменные мореходные качества и хорошие условия обитаемости. Эти корабли стали рабочими лошадками ВМФ СССР, на плечи которых легла вся основная работа по обороне морских рубежей страны. Это не преувеличение — в советских флотах сторожевики играли одну из основных тактических ролей.

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"Бодрый" нес боевую службу на Средиземном море во время войны Судного дня в 1973 году и выслеживал американскую подлодку у Гибралтара. "Задорный" сопровождал тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" во время его знаменитого перехода из Севастополя в Видяево в ноябре-декабре 1991 года. "Доблестный" нес боевое дежурство неподалеку от порта Луанда во время гражданской войны в Анголе в 1980-х. "Ладный" охранял конвои гражданских судов в Персидском заливе во время Ирано-иракской войны. А СКР "Беззаветный" (водоизмещение 3200 тонн) 12 февраля 1988 года буквально вытолкал взашей крейсер "Йорктаун" ВМС США (водоизмещение 9800 тонн) из советских территориальных вод, совершив на него навал правым бортом в Черном море. После этой встречи "американец" несколько месяцев провел в ремонте.

Очевидно, что российские конструкторы учли боевой опыт и практическую эксплуатацию кораблей проектов 1135 и 1135М, провели работу над ошибками и внедрили в "адмиральскую серию" множество новых технологий и решений. Напряженная ситуация в Сирии, постоянные заходы в Черное море кораблей стран НАТО говорят о том, что Черноморскому флоту необходимы мощные, скоростные и сравнительно небольшие корабли, способные вести бой со всеми типами целей. И "Супербуревестники" проекта 11356 под это описание подходят как нельзя лучше.