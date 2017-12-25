КАЛИНИНГРАД, 25 дек — РИА Новости. Третий сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Макаров", построенный на прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", передали министерству обороны России, сообщил журналистам представитель предприятия Сергей Михайлов.
Государственные испытания "Адмирала Макарова" начались в октябре 2016 года и проходили в Балтийском и Баренцевом морях. По словам Михайлова, во время выходов в море и межфлотских переходов корабль показал хорошие мореходные качества и слаженную работу систем. В итоге было подтверждено полное соответствие его тактико-технических характеристик спецификационным данным техпроекта.
Корабль "Адмирал Макаров" был заложен на прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Это третий корабль в серии сторожевых кораблей проекта 11356 (разработка АО "Северное проектно-конструкторское бюро"), строящихся на заводе по заказу министерства обороны РФ. Первые два корабля серии, "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", были сданы в 2016 году.